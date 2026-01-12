Donald Trump recibirá a María Corina Machado en la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibirá el próximo jueves en la Casa Blanca a la opositora venezolana y premio nobel María Corina Machado, de acuerdo a lo informado por funcionarios estadounidenses.
El mandatario estadounidense se verá personalmente con la líder opositora venezolana que este lunes se reunió con el Papa en el Vaticano, tras la captura de Nicolás Maduro.
El presidente estadounidense, Donald Trump, recibirá el próximo jueves en la Casa Blanca a la opositora venezolana y premio nobel María Corina Machado, de acuerdo a lo informado por funcionarios estadounidenses.
Trump declaró la semana pasada que estaba "impaciente" por saludar a la opositora, que salió de Venezuela clandestinamente gracias a la colaboración estadounidense, para recoger su premio en Oslo.
Machado dedicó el Premio Nobel a Trump, que sin embargo mostró un actitud muy reticente a contar con ella para una eventual transición política en Venezuela.
La líder opositora dijo este lunes, tras una audiencia con el papa León XIV, que "está más cerca la derrota del mal" en Venezuela tras la operación militar estadounidense para derrocar y sacar del país al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue consultada este lunes en Fox News por la decisión de no involucrar a Machado en el Gobierno de una Venezuela pos-Maduro.
Insistió en que "el presidente Trump y su equipo de Seguridad Nacional hicieron una evaluación realista de la situación en Venezuela, y esa decisión resultó ser acertada".
"Hasta ahora hemos contado con la total cooperación de las autoridades venezolanas. El presidente ha logrado cerrar un acuerdo energético de 500.000 millones de dólares. 31 millones de barriles de petróleo ya están en camino a EE. UU. para ser vendidos y ese dinero se depositará en una cuenta controlada por el gobierno estadounidense", advirtió.
En tanto, la líder opositora venezolana fue recibida este lunes por el papa León XIV en el Vaticano.
"Hoy tuve la bendición y el honor de poder compartir con su Santidad y expresarle nuestro agradecimiento por su seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país", dijo la opositora y premio Nobel de la Paz en un mensaje en X.
"Le transmití también la fuerza del pueblo venezolano que se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela, y le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos", sostuvo.