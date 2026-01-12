#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Este jueves

Donald Trump recibirá a María Corina Machado en la Casa Blanca

El mandatario estadounidense se verá personalmente con la líder opositora venezolana que este lunes se reunió con el Papa en el Vaticano, tras la captura de Nicolás Maduro.

El presidente estadounidense se reunirá con la líder opositora venezolana y nobel de la Paz en la Casa Blanca. Foto: Archivo / REUTERS / Leah Millis.El presidente estadounidense se reunirá con la líder opositora venezolana y nobel de la Paz en la Casa Blanca. Foto: Archivo / REUTERS / Leah Millis.
Seguinos en
Por: 

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibirá el próximo jueves en la Casa Blanca a la opositora venezolana y premio nobel María Corina Machado, de acuerdo a lo informado por funcionarios estadounidenses.

Trump declaró la semana pasada que estaba "impaciente" por saludar a la opositora, que salió de Venezuela clandestinamente gracias a la colaboración estadounidense, para recoger su premio en Oslo.

Machado dedicó el Premio Nobel a Trump, que sin embargo mostró un actitud muy reticente a contar con ella para una eventual transición política en Venezuela.

La líder opositora dijo este lunes, tras una audiencia con el papa León XIV, que "está más cerca la derrota del mal" en Venezuela tras la operación militar estadounidense para derrocar y sacar del país al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.

"Decisión acertada"

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue consultada este lunes en Fox News por la decisión de no involucrar a Machado en el Gobierno de una Venezuela pos-Maduro.

White House Press Secretary Karoline Leavitt speaks to the members of the media outside the White House in Washington, D.C., U.S., January 12, 2026. REUTERS/Evelyn HocksteinKaroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. Foto: REUTERS / Evelyn Hockstein.

Insistió en que "el presidente Trump y su equipo de Seguridad Nacional hicieron una evaluación realista de la situación en Venezuela, y esa decisión resultó ser acertada".

"Hasta ahora hemos contado con la total cooperación de las autoridades venezolanas. El presidente ha logrado cerrar un acuerdo energético de 500.000 millones de dólares. 31 millones de barriles de petróleo ya están en camino a EE. UU. para ser vendidos y ese dinero se depositará en una cuenta controlada por el gobierno estadounidense", advirtió.

Con el Santo Padre

En tanto, la líder opositora venezolana fue recibida este lunes por el papa León XIV en el Vaticano.

Pope Leo XIV meets with Venezuelan opposition leader and Nobel peace prize winner Maria Machado at the Vatican, January 12, 2026. Vatican Media/Simone Risoluti/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.Corina Machado en el Vaticano con el Papa. Foto: Vatican News.

"Hoy tuve la bendición y el honor de poder compartir con su Santidad y expresarle nuestro agradecimiento por su seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país", dijo la opositora y premio Nobel de la Paz en un mensaje en X.

"Le transmití también la fuerza del pueblo venezolano que se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela, y le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos", sostuvo.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Venezuela
Nicolás Maduro
León XIV
Vaticano
Donald Trump
María Corina Machado
Estados Unidos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro