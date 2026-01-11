Energía regional

Tras el giro en Venezuela, Trump amenaza con dejar a Cuba sin petróleo: “Antes de que sea tarde”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que Cuba dejará de recibir petróleo y asistencia financiera provenientes de Venezuela y pidió a La Habana “llegar a un acuerdo” con Washington “antes de que sea demasiado tarde”.