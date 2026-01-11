El tecno monarquismo se abre paso más allá de la irrupción de Donald Trump
¿Las empresas son mejores administradores que las democracias? Los partidos que en la Argentina deben su autocrítica, el rol de los chips de Taiwán y las Big Tech en el concierto global, los “cerebros podridos” y la advertencia de Europa sobre soberanía y libertad.
Donald Trump y Peter Thiel, presidente de EE.UU. y proveedor del pentágono, respectivamente.
Aunque poco conocido a nivel masivo, Morris Chang es un hombre decisivo en la arquitectura del poder en el mundo. A sus 94 años, este ingeniero norteamericano de ascendencia taiwanesa es el responsable de TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), la empresa que fabrica los semiconductores que marcan tendencia a nivel global.
Con justos fundamentos legales y opinables motivaciones, se rasgan las vestiduras los detractores de la irrupción de Donald Trump en Venezuela; argumentan que en el mapa imperialista que asoma, esa acción le daría argumentos a China para invadir Taiwán, tomar las plantas de chips más modernas del mundo -las de TSMC- y escalar en la carrera tecnológica. ¿Pero es así?
La República Popular China (fundada en 1949) es la sucesora legal de la República; según el principio internacional hereda sus territorios, incluido Taiwán. Beijing alega la Declaración de El Cairo (1943) y la Proclama de Potsdam (1945), en la que las potencias aliadas acordaron que los territorios tomados por Japón (como Taiwán, hasta entonces la isla de Formosa) debían ser devueltos a China.
Morris Chang, el taiwanés responsable de los chips más potentes del mundo.
La Resolución 2758 de la ONU (1971) reconoció a la República Popular China como el "único representante legítimo de China ante las Naciones Unidas". No es por casualidad que -en lo formal- casi no haya embajadas extranjeras en Taiwán.
La mudanza Nac & Tech
Quienes en la Argentina defiendan la posición de Taiwán contra las pretensiones de Beijing, deberían observar que el principio de autodeterminación y la soberanía de facto que argumenta la isla, concede por similar razón la soberanía de Malvinas a los habitantes de lo que llaman Falklands. Disquisiciones al margen, sobre todo deberían mirar lo que está haciendo Washington, mucho antes de Trump.
La “CHIPS and Science Act” de 2022 comprometió una inversión estatal de hasta 280 mil millones de dólares, monto que no contempla desvíos para producir telenovelas. Aplica a fabricar microchips en Estados Unidos. La norma tiene una condición estricta: las empresas que aceptan dinero del gobierno, no pueden expandir sus capacidades fuera de Estados Unidos, por diez años.
Intel ha recibido casi $8.000 millones para sus "megafábricas" en Ohio y Arizona, que están empezando a operar. TSMC ya produce en su nueva planta de Phoenix gracias a los incentivos de la ley. Se estima que la norma ha generado más de 100.000 empleos entre construcción de plantas y puestos de ingeniería de alta especialización.
Ex presidente Joe Biden. Ejecutor delas asistencias a empresas que fabrican chips. Reuters.
EE.UU. inventó el microchip pero su cuota de fabricación mundial cayó del 37% en 1990 al 12% antes de que se aprobara la ley. El objetivo de su política es volver a superar el 20% para el final de la década y mantenerse a la vanguardia de diseño (eso lo hace en Silicon Valley) y producción (lo que había perdido).
Para eso, Estados Unidos mantiene fuerte presión sobre otro actor decisivo: la empresa ASML (Países Bajos) que provee la máquina EUV que -a su vez- fabrica los chips de vanguardia. China lleva 10 años de retraso en esa carrera y Washington -como Amsterdam- restringe el acceso al gigante oriental.
El logo de la empresa de paises bajos que provee las "máquinas de hacer chips". Reuters.
Dicho sea de paso, ASML es una empresa pública pero tiene inversores privados como Black Rock, The Vanguard Group, Capital Research and Management Company, JP Morgan o el Norges Bank Investment Management, un fondo anticíclico noruego como el que Roberto Lavagna propuso en 2007 a Néstor Kirchner, quien lo descartó para zambullirse en un camino de corrupción y despilfarro populista.
Territorios y conciencias
Si los microchip de avanzada dan ventajas en el desarrollo de la Inteligencia Artificial y en la carrera por la computación cuántica -que definirá liderazgos globales militares y comerciales-, el señorío de las plataformas es lo que redefine el ecosistema social, cultural, comercial y político.
También buena parte de las posibilidades de desarrollo de las personas en todo el mundo, sea que usen la tecnología para cultivar sus talentos o para entretenerse y dejarse llevar.
“El opio de hoy es digital: no lo fumamos, sino que lo inhalamos a través de todos nuestros sentidos. Nuestras adicciones son más intensas, más rápidas y más difíciles de nombrar. El sedante ya no es químico, sino algorítmico”. La definición es de André Wilkens; apunta a la destrucción no del cuerpo sino del cerebro, en tiempos de Brain Rot.
Para el director de la Fundación Europea de la Cultura en Ámsterdam, el sedante algorítmico se produce en “imperios posnacionales”.
Los imperios territoriales despuntan: América para Trump, Oriente para Xi Jinping; Paneslava para Putin; la Europa de la Unión con estado de bienestar, queda librada a su suerte. Las tensiones y guerras territoriales son parte de una disputa de conciencias que trasciende el espacio-tiempo.
El fenómeno de la "captura" desde los dispositivos móviles.
GAFAM es un acrónimo que agrupa a las cinco empresas tecnológicas más poderosas e influyentes de Estados Unidos. Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft son parte de un entramado extraordinario que asienta su soberanía en el lenguaje, el comercio, la forma de contacto y las conciencias y conductas humanas.
Una soberanía que no necesariamente prescinde de la formalidad de los estados nacionales, pero que se define menos en ellos -en especial en la democracia- que en la lógica de empresas que prometen un mundo mejor.
El tecno monarquismo
Los promotores de la justicia social son cínicos cuando no se hacen cargo del pobrismo. Los declamadores de la democracia como forma de curarse, educarse o comer, son inconducentes si no revisan sus errores de distribución sin generación de riqueza. En malversaciones culposas o incluso dolosas, se fue engendrando el tecno monarquismo que se mofa de quienes se creyeron dueños de la historia.
Curtis Yarvin, el hombre que postula que la sempresas administran mejor que las democracias.
Curtis Yarvin (nacido en 1973), también conocido por su seudónimo Mencius Moldbug, es un ingeniero de software y teórico político estadounidense, considerado como principal ideólogo del movimiento Neo Reacción (o NRx), también llamado la "Ilustración Oscura" (Dark Enlightenment).
Su postulado se basa en la idea de que la democracia liberal es un sistema ineficiente, corrupto y "moribundo". Postula el Estado como Empresa que debe ser gestionado como una corporación moderna. El Estado sería una sociedad anónima cuyos "accionistas" (quienes poseen el capital o la fuerza) eligen a una junta directiva con poderes absolutos.
Una columna editorial de “Le Grand Continent”, que dirige Giuliano Da Empoli, advirtió que esos postulados “serían risibles si el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, no citara a Curtis Yarvin como referencia, y si Yarvin no estuviera en el corazón de una galaxia reaccionaria" de la administración Trump.
Yarvin sostiene que en las democracias actuales el poder real no reside en el pueblo, sino en una red informal que él llama "La Catedral", compuesta por universidades de élite y grandes medios de comunicación. Según él, esta red fabrica el consenso social y mantiene el control ideológico, impidiendo cualquier cambio real.
Vice presidente J.D. Vance. REUTERS/Tom Brenner
Si Curtis Yarvin es el teórico del tecno monarquismo, Peter Thiel es su mayor impulsor financiero y logístico. Su empresa Palantir Technologies (el nombre proviene de las "piedras videntes" de El Señor de los Anillos) hace software de minería de datos y prospectiva; es proveedora del Pentágono, la CIA y el FBI. También de grandes empresas corporativas.
AIP (Artificial Intelligence Platform) es la apuesta más reciente para integrar modelos de lenguaje (como los de Open AI) en la toma de decisiones críticas de seguridad y logística.
Soberanía y libertad
“La libertad personal sólo es posible cuando existe independencia colectiva”. A fines de mayo del 2025, Ursula Von der Leyen -presidenta de la Comisión Europea- advirtió la necesidad de que Europa no dependa de plataformas o tecnologías de potencias extranjeras si no comparten sus estándares democráticos.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. REUTERS/Stephanie Lecocq
En su discurso, al recibir el Premio Carlomagno en Aquisgrán, advirtió: “debemos liderar en ciencia e innovación, creando las condiciones para que la inversión privada florezca aquí... El próximo gran proyecto unificador debe ser una Europa independiente... Esto incluye la independencia tecnológica como un imperativo de soberanía".
Europa va a la retaguardia; no reniega de las tecnologías. Lo que advierte Von der Leyen es sobre los valores en juego.