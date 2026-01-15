#HOY:

María Corina Machado visitó a Donald Trump en la Casa Blanca

La líder opositora venezolana mantuvo un almuerzo privado con el presidente estadounidense y luego se encontró con senadores republicanos. Mientras, el Pentágono anunció la incautación de un nuevo buque petrolero en el Caribe.

La líder opositora venezolana María Corina Machado es abrazada por sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, EE. UU. Foto: REUTERS / Craig Hudson.La líder opositora venezolana María Corina Machado es abrazada por sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, EE. UU. Foto: REUTERS / Craig Hudson.
La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió este jueves en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Vestida con un traje blanco, se la vio ingresar por una entrada privada del edificio presidencial pasado el mediodía. Al salir, saludó a venezolanos que la esperaban fuera del edificio.

“Sepan que contamos con el presidente Trump para la liberación (de Venezuela)”, dijo ante las cámaras, entre abrazos y fotos con seguidores.

El encuentro, de acuerdo a la información proporcionada por la oficina de prensa del gobierno norteamericano, se desarrolló durante un almuerzo cerrado, en un comedor privado de la Casa Blanca. Estuvo presente también reunión el secretario de Estado, Marco Rubio.

Según informaron desde su entorno, Machado le entregó a Trump una medalla y una placa conmemorativa. Además, en agenda tenía previsto reunirse con senadores republicanos.

La posición de la Casa Blanca

Mientras se desarrollaba el almuerzo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt aseguró que el presidente “esperaba con interés esta reunión” y anticipó “una conversación positiva” con la dirigente opositora.

Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado stands with U.S. Senators Dick Durbin (D-IL) as she meets U.S. senators after her meeting with U.S. President Donald Trump at the White House, on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., January 15, 2026. REUTERS/Annabelle GordonLa líder opositora venezolana María Corina Machado se encuentra con el senador estadounidense Dick Durbin. Foto: REUTERS / Annabelle Gordon.

La vocera ratificó la buena sintonía entre la Casa Blanca y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. “Han sido extremadamente cooperativos. Hasta la fecha, han cumplido con todas las demandas y solicitudes de Estados Unidos y del presidente”, afirmó.

Previo al encuentro, la dirigente venezolana había expresado su intención de compartir con Trump el Premio Nobel que recibió, al considerar que su accionar en Venezuela fue “histórico”. Sin embargo, el presidente del Comité Noruego, Jorgen Frydnes, aclaró que el premio no puede compartirse ni transferirse.

Nueva incautación

En paralelo al encuentro, el Pentágono confirmó este jueves sobre la incautación de otro petrolero en el Caribe, al menos la sexta de este tipo vinculada al transporte de petróleo venezolano.

Footage from a video released by US Southern Command shows U.S. military personnel aboard the Venezuela-linked tanker Veronica at sea, in this screen grab taken from a handout video released on January 15, 2026. US SOUTHERN COMMAND/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. TEXT OVERLAY AND BLURRING FROM SOURCE. VERIFICATION: - Structures on the deck, bridge, crane, and smokestack matched file imagery of the vessel - Date and location not verified - However, U.S. officials told Reuters seizure happened on Thursday (January 15) - U.S. military's Southern Command identified the tanker as VeronicaImágenes de un video publicado por el Comando Sur de EE. UU. muestran a militares estadounidenses a bordo del petrolero Verónica, vinculado a Venezuela, en el Mar Caribe.

El Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmó la operación realizada antes del amanecer, indicando que las fuerzas estadounidenses detuvieron al petrolero Verónica "sin incidentes".

Esa autoridad añadió que el Verónica estaba "operando desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para los buques sancionados en el Caribe".

"El único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal", declaró el Comando Sur en su comunicado.

Además, Estados Unidos informó que comenzó oficialmente a vender petróleo venezolano esta semana; la primera operación, valuada en 500 millones de dólares, ya fue completada, y Trump aseguró que el país venderá hasta 50 millones de barriles, o incluso más.

