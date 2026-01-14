#HOY:

Delcy Rodríguez aseguró que ya son 406 los presos políticos liberados en Venezuela

La presidenta encargada anunció avances en las excarcelaciones como parte del proceso de apertura política, luego del golpe al régimen chavista propinado por el gobierno estadounidense que capturó a Nicolás Maduro.

La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez puso números al proceso de liberación de presos. Foto: REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria.La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez puso números al proceso de liberación de presos. Foto: REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que "se mantiene abierto" el proceso de excarcelación de presos políticos, casi una semana después de que su hermano, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un "número importante de personas".

Desde el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, en Caracas, la mandataria encargada sostuvo que "no ha culminado aún" el "proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad" que, dijo, se inició el pasado diciembre, cuando, aseguró, "procedieron 194" excarcelaciones. "Hoy en día -añadió- podemos decir que ya van, que ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días".

Junto a su hermano, también jefe negociador del Gobierno venezolano, y al ministro de Interior, Diosdado Cabello, la líder chavista señaló que del proceso están excluidas personas acusadas de homicidio y narcotráfico y que "están siendo valorados delitos relacionados con el orden constitucional, con el odio, la violencia y la intolerancia".

Nueva etapa del régimen

"El objetivo es abrir espacios políticos, (...) el mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política e ideológica", expresó Rodríguez.

Venezuela's interim president Delcy Rodriguez walks with Venezuela's National Assembly President Jorge Rodriguez and Venezuela's Interior Minister Diosdado Cabello before attending a press conference, more than a week after the U.S. launched a strike on the country and captured President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores, at Miraflores Palace in Caracas, Venezuela, January 14, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez ViloriaLa presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, camina con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello. Foto: REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria.

Además, indicó que se trata de un "proceso arduo" que encabeza Cabello, quien, afirmó la funcionaria, está "en permanente coordinación y en permanente articulación con los organismos de justicia".

Desde el pasado jueves hasta las 13:50 hora local de este miércoles, la ONG Foro Penal, que computaba el domingo más de 800 presos políticos, contabilizó 72 excarcelaciones.

Este miércoles, más de una docena de periodistas han sido excarcelados, según organizaciones de la prensa. Estas últimas excarcelaciones se han llevado a cabo pocos días después de los ataques de Estados Unidos en suelo venezolano en los que fueron capturados el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Honor militar intacto", dice Padrino

Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró en redes sociales que la Fuerza Armada de su país tiene su "honor militar intacto", pese a los ataques.

FILE PHOTO: The Venezuelan flag flies atop the National Assembly on the day of the swearing-in ceremony of Vice President Delcy Rodriguez as Venezuela’s interim president, after the U.S. launched a strike on the country and captured President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores, in Caracas, Venezuela, January 5, 2026. REUTERS/Fausto Torrealba/File PhotoLa bandera venezolana ondea sobre Caracas. Foto: Archivo / REUTERS / Fausto Torrealba.

En redes sociales, el titular de Defensa, en el cargo desde 2014, dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tiene también "su dignidad intacta", así como su "determinación, su equilibrio emocional y su lealtad".

Señaló que la madrugada del 3 de enero vio con sus "propios ojos la determinación, la entrega, el coraje y la lealtad de los hombres y mujeres" militares.

"Venezuela tiene que continuar su camino y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con toda su moral, con toda su dignidad, tiene que dar los pasos necesarios para garantizar el orden, la paz social, la estabilidad política, institucional y constitucional de la patria", expresó en un vídeo que publicó en redes sociales.

