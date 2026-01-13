Excarcelación

Venezuela liberó a Yacoov Harari, el argentino-israelí preso desde 2024

El hombre de 72 años estaba detenido desde septiembre de 2024 en una cárcel de máxima seguridad. Su liberación se enmarca en un proceso de excarcelaciones que aún genera dudas y reclamos por otros argentinos que siguen detenidos.