Venezuela liberó a Yacoov Harari, el argentino-israelí preso desde 2024
El hombre de 72 años estaba detenido desde septiembre de 2024 en una cárcel de máxima seguridad. Su liberación se enmarca en un proceso de excarcelaciones que aún genera dudas y reclamos por otros argentinos que siguen detenidos.
Continúan pidiendo al excarcelación de presos políticos en Venezuela. Crédito: Reuters.
El ciudadano argentino-israelí Yacoov Harari, de 72 años, fue liberado este lunes en Venezuela luego de más de un año de detención en la cárcel de El Rodeo I, ubicada en el estado Miranda. Harari había sido arrestado el 4 de septiembre de 2024 tras ingresar al país desde Colombia, en circunstancias que nunca fueron oficialmente aclaradas por el régimen de Nicolás Maduro.
Su liberación fue confirmada por la ONG Foro Penal, que trabaja en la defensa de los derechos humanos y el seguimiento de presos políticos en Venezuela. Según la organización, Harari formó parte de un grupo de 116 personas cuya excarcelación fue anunciada por el gobierno, aunque hasta el momento solo se ha podido verificar la libertad de alrededor de 50 de ellas.
Venezuela liberó a Yacoov Harari.
¿Por qué estaba preso Harari?
La detención de Harari se mantuvo en estricto hermetismo desde su arresto. No se conocieron cargos formales ni detalles del proceso judicial en su contra. Su caso se sumó al de otros ciudadanos extranjeros detenidos en condiciones similares, en un contexto de creciente represión política en el país caribeño.
La prisión El Rodeo I es uno de los penales más duros de Venezuela, y está destinada, en muchos casos, a opositores políticos y detenidos por razones de Estado. Harari compartía reclusión con el gendarme argentino Nahuel Gallo, quien aún permanece detenido.
La liberación de Harari se dio en el marco de un proceso mayor de excarcelaciones impulsado por el gobierno venezolano. Sin embargo, las cifras oficiales no coinciden con las verificaciones realizadas por las organizaciones de derechos humanos.
Además de Harari, se conoció la liberación de dos ciudadanos italianos, Alberto Trentini y Mario Burló, quienes también estaban detenidos desde 2024. La falta de transparencia en estos procesos genera desconfianza y preocupación entre los familiares y organismos internacionales.
Excarcelaciones masivas. Crédito: Reuters.
Otros argentinos siguen detenidos
Pese a la buena noticia de la liberación de Harari, otros argentinos continúan presos en Venezuela:
Nahuel Gallo: Gendarme argentino, detenido en diciembre de 2024. Su familia denuncia la falta de información sobre su estado de salud y situación judicial.
Germán Giuliani: Abogado argentino, también privado de su libertad desde 2024. Su caso, al igual que el de Gallo, ha sido denunciado por organismos internacionales.
Tanto el Gobierno argentino como agrupaciones de derechos humanos exigen su inmediata liberación y el fin de las detenciones arbitrarias en el país sudamericano.
La excarcelación de Yacoov Harari representa un alivio para su familia, pero no disipa las inquietudes que rodean el sistema judicial venezolano y la falta de garantías para los detenidos. Mientras tanto, la presión internacional crece para que se libere a todos los presos políticos y se respeten los derechos fundamentales en Venezuela.