Venezuela liberó a 24 presos políticos en un sorpresivo operativo nocturno

Durante la madrugada del 12 de enero, el gobierno venezolano llevó a cabo un operativo nocturno que resultó en la liberación de 24 presos políticos, según informó la ONG Foro Penal. Las excarcelaciones se realizaron en dos centros de detención del país:
Centro de Formación para Procesadas Femeninas "La Crisálida": fueron liberadas 9 personas.
Centro Penitenciario El Rodeo I, ubicado en las afueras de Caracas: allí se produjo la liberación de otras 15 personas, entre ellas Alberto Trentini y Mario Burló, dos ciudadanos italianos que habían sido detenidos por razones políticas.
Ambos europeos fueron trasladados a la Embajada de Italia en Caracas, a la espera de su repatriación.
Exigen la liberación total de los detenidos por razones políticas. Crédito: Reuters.
Repercusiones diplomáticas e internacionales
La noticia fue confirmada no solo por el Foro Penal, sino también por el gobierno italiano, que expresó su satisfacción por la liberación de sus ciudadanos. En tanto, desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump sostuvo que este gesto es parte de un “proceso de apertura” tras los recientes cambios geopolíticos en la región.
Estas excarcelaciones llegan en un contexto de fuerte presión internacional hacia el régimen venezolano señalado por organismos de derechos humanos por la existencia de más de 800 presos políticos aún encarcelados.
Las liberaciones han sido interpretadas como una estrategia del chavismo para enviar señales de apertura ante negociaciones en curso y ante un posible reacomodamiento de su posición internacional. Sin embargo, desde Foro Penal y otras organizaciones sociales advirtieron que estos hechos, aunque positivos, “no pueden borrar años de persecución y detenciones arbitrarias”.
A pesar de estas excarcelaciones, la situación de derechos humanos en las cárceles venezolanas sigue siendo alarmante. El 11 de enero, un día antes de este operativo, se denunció la muerte de otro preso político bajo custodia del régimen, lo que vuelve a poner en foco las condiciones extremas de detención y la falta de acceso a justicia.
La liberación de los 24 presos políticos es una señal esperanzadora, pero insuficiente. Las organizaciones humanitarias exigen la liberación total de los detenidos por razones políticas y garantías para que no se repitan nuevas persecuciones. Mientras tanto, el mundo observa con cautela los próximos pasos del régimen chavista.
Los ciudadanos italianos excarcelados. Foto: Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
Un gesto en medio de negociaciones políticas
Las liberaciones también se enmarcan en el contexto de los acuerdos alcanzados entre el oficialismo y sectores de la oposición, con la mediación de actores internacionales como Noruega y el acompañamiento de la comunidad internacional.
Estas excarcelaciones podrían formar parte de los compromisos asumidos por el gobierno de Venezuela para avanzar en una hoja de ruta hacia las elecciones presidenciales de 2026, bajo condiciones mínimas de legitimidad y garantías democráticas.