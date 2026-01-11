Maduro envió su primer mensaje desde la cárcel: “Estamos bien, somos luchadores”

A una semana de su arresto, Nicolás Maduro —expresidente de Venezuela— envió hoy su primer mensaje público desde la cárcel en Estados Unidos, difundido por su hijo Nicolás Maduro Guerra en una conferencia. El mensaje fue divulgado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Nicolás Maduro Guerra difundió el mensaje de su padre desde la prisión. Foto: Reuters
Maduro y Flores “bien y fuertes”
Maduro Guerra aseguró que tanto su padre como Cilia Flores, también detenida, se encuentran “bien” y con fortaleza para afrontar su situación en prisión en Nueva York. “Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores’”, afirmó en el mensaje transmitido por su hijo.
El dirigente también sostuvo que Maduro no fue vencido “por ninguna vía” y que fue necesaria una “fuerza desproporcionada” para su detención, aunque insistió en que él sigue firme.
Arresto en Caracas y juicio en EE. UU.
Maduro y Flores fueron arrestados el 3 de enero durante una operación militar estadounidense en Caracas y trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos federales ligados a narcoterrorismo y narcotráfico.
El exmandatario ha comparecido ante un tribunal federal, donde se declaró inocente de las acusaciones en su contra, en una causa compleja que ha generado fuerte impacto internacional.