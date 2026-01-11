El Rodeo I

Venezuela: abrirían el ingreso de familiares al penal donde está detenido Nahuel Gallo

Familiares de detenidos comenzaron a ingresar este domingo al penal El Rodeo I, en el estado Miranda, tras meses de restricciones. Allí permanece el gendarme argentino Nahuel Gallo y, en paralelo, continúan las liberaciones parciales en otras cárceles venezolanas. A las afueras del complejo, allegados sostienen vigilias en busca de información y contacto.