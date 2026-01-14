Maduro pidió a los venezolanos que confíen en Delcy Rodríguez
El exmandatario, desde su celda de detención, envió un mensaje a través de su hijo y respaldó el liderazgo de la presidenta interina. En Caracas, trabajadores del transporte realizaron una movilización en su apoyo.
Lo hizo a través de su hijo, Nicolás Maduro Guerra. Crédito: Reuters.
Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, rompió el silencio desde su detención en Estados Unidos con un mensaje directo a su pueblo: pidió a los venezolanos que confíen plenamente en Delcy Rodríguez, actual presidenta interina, y en el equipo de gobierno que quedó al frente del país tras su captura el pasado 3 de enero.
Maduro pidió a los venezolanos que confíen en Delcy Rodríguez. Crédito: Reuters.
Un llamado desde la prisión
El mensaje fue transmitido este domingo por su hijo, Nicolás Maduro Guerra, durante una movilización en Caracas encabezada por trabajadores del sector transporte. Allí, el joven dirigente chavista leyó las palabras de su padre, quien instó a mantener la unidad nacional y a no dejarse llevar por “campañas de desinformación”.
“Confíen en Delcy, confíen en el equipo que está al frente y confíen en nosotros”, señaló el expresidente desde Nueva York, donde permanece detenido junto a su esposa, Cilia Flores, enfrentando cargos federales.
Maduro también pidió que el pueblo venezolano recurra exclusivamente a los canales oficiales para informarse, en un contexto marcado por incertidumbre política y tensión internacional.
Desde la detención de Maduro, la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina. Exvicepresidenta y figura clave del chavismo, Rodríguez asumió el cargo con un discurso que mezcla continuidad institucional y apertura al diálogo con la comunidad internacional.
En sus primeras apariciones públicas, ha insistido en la necesidad de “preservar la paz” y tender puentes incluso con Estados Unidos, en un giro discursivo que contrasta con la confrontación habitual de Maduro.
Movilización y respaldo callejero. Crédito: Reuters.
Movilización y respaldo callejero
La manifestación del domingo fue encabezada por el Movimiento Bolivariano de Transportistas, una agrupación sindical aliada del chavismo. Allí, cientos de trabajadores marcharon por las calles de Caracas para expresar su respaldo al exmandatario y exigir su liberación inmediata.
“¡Liberen a Nicolás y a Cilia!”, fue una de las consignas más repetidas durante la jornada, que concluyó con la lectura del mensaje de Maduro y con llamados a la “resistencia pacífica”.
La situación política venezolana ha generado divisiones en el plano internacional. Mientras algunos países latinoamericanos y organismos como la ONU abogan por el respeto al orden constitucional, otros se muestran más cautos frente al nombramiento de Rodríguez y al proceso judicial que enfrenta Maduro en Estados Unidos.
En paralelo, el nuevo gobierno interino anunció la liberación de más de 400 presos como gesto de reconciliación, aunque organizaciones de derechos humanos pusieron en duda la cifra y alertaron sobre la opacidad en el proceso.
La voz de Maduro, aún desde la cárcel, sigue influyendo en la política venezolana. Su respaldo a Delcy Rodríguez busca reforzar la legitimidad del nuevo liderazgo y mantener cohesionada a la base chavista, en medio de un escenario incierto y con múltiples desafíos tanto internos como externos.