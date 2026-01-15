Cuba despidió con honores a 32 militares muertos en Venezuela tras la operación de Estados Unidos
Los agentes murieron durante la operación estadounidense que derivó en la detención del presidente Nicolás Maduro, que hoy se encuentra bajo custodia en Nueva York.
A woman pays her respects at the Cuban flag-draped urns of soldiers killed in the U.S. strike and capture of Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, in Caracas on January 3, as Cuba honors the soldiers at the Ministry of the Revolutionary Armed Forces in Havana, Cuba, January 15, 2026. REUTERS/Norlys Perez
Miles de personas se acercaron a despedir a militares de Cuba, fallecidos en Venezuela tras el ataque de Estados Unidos, en una ceremonia realizada en La Habana, encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel y el exmandatario Raúl Castro, con la presencia de altos mandos.
Los ataúdes de lo 32 uniformados, escoltados en caravana, fueron trasladados hasta el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) para el homenaje popular.
En imágenes difundidas por la prensa internacional, se observaron féretros alineados, banderas, retratos de los caídos y escenas de fuerte conmoción.
De esta manera, La Habana admitió por primera vez lo que era un secreto a voces: la presencia de agentes cubanos en el aparato de seguridad de Venezuela.
Tras el acto conmemorativo, divulgó las identidades de los fallecidos. La lista de fallecidos incluye a dos coroneles, un teniente coronel, cuatro mayores y otros grados castrenses, de entre 26 y 67 años.
Members of the Cuban military honor guard carry Cuban-flag-draped urns of soldiers killed in the U.S. strike and the capture of President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, in Caracas on January 3, as Cuba pays tribute, in Havana, Cuba January 15, 2026. Adalberto Roque/Pool via REUTERS
Además, arribaron a la isla otros agentes heridos. Si bien no se detalló el número preciso, se observaron al menos que dos de ellos estaban en silla de ruedas.
El homenaje póstumo incluye una ceremonia, el traslado hasta la sede del Ministerio de las FF.AA. y la exposición abierta a la población de los restos mortales.
La despedida del Gobierno
La narrativa oficial presentó a los fallecidos como “héroes” y vinculó la despedida con una denuncia política contra Washington. Además, se convocó a una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana, según reportes de agencias.
A member of the Cuban military honor guard stands as people pay their respects at the Cuban-flag-draped urns of soldiers killed in the U.S. strike and capture of Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, in Caracas on January 3, as Cuba honors the soldiers at the Ministry of the Revolutionary Armed Forces in Havana, Cuba, January 15, 2026. REUTERS/Norlys Perez
Díaz-Canel afirmó que los cubanos “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos” de Venezuela. Y aseguró que murieron “tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”.
Por su parte, el canciller de Venezuela, Yván Gil, dijo que el personal “actuaba en el marco de la cooperación entre Estados soberanos y se encontraban cumpliendo tareas de protección y defensa institucional”.
El trasfondo
Los 32 militares —de acuerdo con las crónicas— integraban estructuras de seguridad y servicios vinculados a la protección del círculo de poder venezolano.
El episodio se inscribe en el salto de tensión regional tras la operación estadounidense en Caracas que, según Reuters y El País, concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos, donde enfrenta un proceso judicial acusado de liderar un cartel de narcotráfico y posesión de armas de guerra.