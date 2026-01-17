El viaje como herramienta simbólica

¿Por qué viajar a Malvinas puede ser un puente de paz?

Turismo de Memoria vs. Turismo Oscuro. Las islas ofrecen al futuro viajero dos posturas o conductas absolutamente distintas, que el autor describe aquí en profundidad y con agudeza, más allá de los números y las estadísticas.