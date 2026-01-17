España: 12 años de prisión por intentar matar a su ex con chocolate envenenado

Una mujer fue condenada a 12 años y seis meses de prisión en España por intentar asesinar a su expareja mediante un método estremecedor: utilizó a su propio hijo, de apenas siete años, para hacerle llegar un chocolate contaminado con veneno para ratas. La Justicia determinó que el plan fue deliberado y que puso en riesgo tanto a la víctima como al menor.
El hecho ocurrió en 2020, aunque la sentencia tomó relevancia pública en las últimas horas tras quedar firme. Según quedó probado en el juicio, la mujer introdujo talio, una sustancia altamente tóxica utilizada como raticida, dentro de una tableta de chocolate.
Luego, se la entregó al niño y le pidió que se la regalara a su padre. Además, le indicó que insistiera para que el hombre la consumiera, al tiempo que le advirtió de manera explícita que él no debía probarla bajo ninguna circunstancia.
Intoxicaciónque casitermina en tragedia
El hombre comió el chocolate y, poco después, comenzó a presentar síntomas severos de intoxicación. La situación se agravó rápidamente y debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud, donde quedó internado en estado crítico.
El hombre permaneció en estado crítico tras ingerir el alimento adulterado.
Permaneció 75 días en estado de extrema gravedad, al borde de la muerte. Si bien logró sobrevivir, el proceso de recuperación fue largo y doloroso: se extendió por más de 700 días, con múltiples tratamientos y rehabilitación constante.
Como consecuencia del envenenamiento, la víctima sufrió daños neurológicos, motores y visuales irreversibles, que derivaron en una incapacidad permanente absoluta. Estas secuelas modificaron de manera definitiva su vida cotidiana y su autonomía.
Condena yreparación económica
El tribunal consideró la magnitud del daño provocado y el sufrimiento prolongado, tanto físico como psicológico, al momento de dictar la pena.
Además de la prisión efectiva, la sentencia estableció que la mujer deberá indemnizar a su expareja con más de 820.000 euros. Esa suma busca cubrir los gastos médicos, los tratamientos de largo plazo y las reformas necesarias en la vivienda del hombre para adaptarla a su nueva condición.
La resolución judicial remarcó el uso del menor como instrumento del ataque como un agravante central del caso, al exponerlo a una situación de extremo peligro y manipulación.