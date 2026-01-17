#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Ocurrió en 2020

España: 12 años de prisión por intentar matar a su ex con chocolate envenenado

Una mujer utilizó a su hijo de 7 años para entregar el dulce adulterado, la víctima sobrevivió tras pasar más de dos meses en estado crítico y quedó con secuelas permanentes.

La sentencia incluyó una pena de prisión y una indemnización millonaria para la víctima.La sentencia incluyó una pena de prisión y una indemnización millonaria para la víctima.
Seguinos en
Por: 

Una mujer fue condenada a 12 años y seis meses de prisión en España por intentar asesinar a su expareja mediante un método estremecedor: utilizó a su propio hijo, de apenas siete años, para hacerle llegar un chocolate contaminado con veneno para ratas. La Justicia determinó que el plan fue deliberado y que puso en riesgo tanto a la víctima como al menor.

Mirá tambiénCondenaron a una madre en EE. UU. por envenenar a su hijo con pastillas trituradas

Un plan calculado y premeditado

El hecho ocurrió en 2020, aunque la sentencia tomó relevancia pública en las últimas horas tras quedar firme. Según quedó probado en el juicio, la mujer introdujo talio, una sustancia altamente tóxica utilizada como raticida, dentro de una tableta de chocolate.

Luego, se la entregó al niño y le pidió que se la regalara a su padre. Además, le indicó que insistiera para que el hombre la consumiera, al tiempo que le advirtió de manera explícita que él no debía probarla bajo ninguna circunstancia.

Intoxicación que casi termina en tragedia

El hombre comió el chocolate y, poco después, comenzó a presentar síntomas severos de intoxicación. La situación se agravó rápidamente y debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud, donde quedó internado en estado crítico.

El hombre permaneció en estado crítico tras ingerir el alimento adulterado.El hombre permaneció en estado crítico tras ingerir el alimento adulterado.

Permaneció 75 días en estado de extrema gravedad, al borde de la muerte. Si bien logró sobrevivir, el proceso de recuperación fue largo y doloroso: se extendió por más de 700 días, con múltiples tratamientos y rehabilitación constante.

Como consecuencia del envenenamiento, la víctima sufrió daños neurológicos, motores y visuales irreversibles, que derivaron en una incapacidad permanente absoluta. Estas secuelas modificaron de manera definitiva su vida cotidiana y su autonomía.

Condena y reparación económica

El tribunal consideró la magnitud del daño provocado y el sufrimiento prolongado, tanto físico como psicológico, al momento de dictar la pena.

Además de la prisión efectiva, la sentencia estableció que la mujer deberá indemnizar a su expareja con más de 820.000 euros. Esa suma busca cubrir los gastos médicos, los tratamientos de largo plazo y las reformas necesarias en la vivienda del hombre para adaptarla a su nueva condición.

La resolución judicial remarcó el uso del menor como instrumento del ataque como un agravante central del caso, al exponerlo a una situación de extremo peligro y manipulación.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
España

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro