Condenaron a una madre en EE. UU. por envenenar a su hijo con pastillas trituradas

Mirá tambiénAsesinó a su vecino y vivió dos semanas con el cuerpo en Arizona
Una mujer de Estados Unidos fue condenada a una década de prisión tras admitir que envenenó de manera reiterada a su hijo de un año con un medicamento que no estaba indicado para él. El caso generó conmoción por la gravedad de los hechos y por el prolongado sufrimiento que atravesó el menor.
La condenada es Alesha Martin, de 25 años, residente en la ciudad de Reno, en el estado de Nevada. Durante la investigación, la mujer reconoció ante la policía que trituraba pastillas de clonidina, un fármaco utilizado para tratar la hipertensión y el TDAH, y se las administraba a su hijo mezcladas en la leche de la mamadera o en yogur.
Según su propia declaración, repetía esta práctica cada seis o siete días y afirmaba que intentaba espaciar las dosis para no causarle daño. Sin embargo, esas acciones derivaron en graves episodios de salud que pusieron en riesgo la vida del niño.
Internaciones reiteradas
El calvario del pequeño comenzó cuando sufrió una serie de crisis médicas sin causa aparente que obligaron a su internación en distintos centros de salud de Nevada y Utah. En los estudios clínicos, los médicos detectaron la presencia de un medicamento que no había sido recetado, lo que activó las alertas y dio inicio a una investigación judicial.
La denuncia formal fue realizada por el abuelo del niño, quien aseguró que su hija había envenenado al menor en varias oportunidades. A partir de allí, los investigadores reunieron pruebas que confirmaron la reiteración de los episodios.
Los documentos judiciales indican que Martin admitió haberle dado clonidina al menos cuatro veces, incluso mientras el niño se encontraba internado en un hospital de Utah.
Riesgo de vida
Uno de los momentos más graves ocurrió el 14 de mayo de 2025, cuando el niño debió ser trasladado en helicóptero al Primary Children’s Hospital de Salt Lake City tras recibir una dosis del medicamento. Aun durante esa internación, la madre volvió a suministrarle clonidina en dos ocasiones.
Tras recibir el alta, el 27 de mayo, el menor sufrió una nueva descompensación luego de que su madre le administrara otra dosis, lo que derivó en una nueva hospitalización. Finalmente, Martin confesó que sus actos provocaron las crisis médicas que casi le cuestan la vida a su hijo.
La sentencia
La mujer fue imputada por cuatro cargos de envenenamiento intencional y uno de abuso infantil. Tras aceptar su culpabilidad, fue sentenciada a 10 años de prisión, con posibilidad de acceder a la libertad condicional luego de cumplir cuatro.
El sheriff Darin Balaam calificó el caso como uno de los más complejos que enfrentan las fuerzas de seguridad y destacó que, cuando hay niños involucrados, la urgencia y el impacto emocional son aún mayores. También resaltó el trabajo conjunto de detectives, médicos y fiscales, al considerar que fue determinante para esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección del menor.