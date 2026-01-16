Asesinó a su vecino y vivió dos semanas con el cuerpo en Arizona

Mirá tambiénAccidente múltiple en Nueva York: 30 vehículos involucrados y varios heridos
Un joven de 18 años fue acusado de matar a su vecino y convivir con el cuerpo durante casi dos semanas en el estado de Arizona, en Estados Unidos. El caso generó conmoción en un barrio de la ciudad de Phoenix por las circunstancias extremas en las que se habría desarrollado el crimen.
Sospechas vecinales
El acusado fue identificado como Xzavion Johnson, quien habría comenzado a ocupar la vivienda de la víctima mientras el cuerpo se encontraba en el patio trasero, en avanzado estado de descomposición. La situación salió a la luz luego de que vecinos denunciaran que hacía varios días no veían a David Jiménez, de 57 años, y notaran movimientos extraños en su casa.
Efectivos del Departamento de Policía de Phoenix acudieron al lugar tras recibir el aviso. Según documentos judiciales citados por medios locales, la madre del adolescente declaró que no veía a su hijo desde fines de diciembre y que percibía un olor nauseabundo proveniente del patio lindero.
El hallazgo del cuerpo y la detención
Al inspeccionar el fondo de la vivienda, los agentes encontraron el cuerpo de Jiménez cubierto con mantas. Frente a la presencia policial, Johnson se atrincheró dentro de la casa durante un breve período, hasta que finalmente aceptó salir y entregarse sin que se produjeran incidentes mayores.
El cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que confirmó las sospechas de que llevaba varios días en el lugar. La escena fue preservada para las pericias correspondientes y el joven quedó inmediatamente detenido.
La confesión y el uso de la casa
De acuerdo con información difundida por el portal Law & Crime, Johnson declaró que el 29 de diciembre de 2025 ingresó armado a la vivienda con fines de robo, aprovechando que una puerta lateral se encontraba abierta. Según su relato, Jiménez lo enfrentó y él le disparó.
Tras constatar la muerte del hombre, el adolescente trasladó el cuerpo al patio y lo cubrió. Durante los días siguientes, utilizó la casa como si fuera propia: realizó compras con las tarjetas de crédito de la víctima y condujo su vehículo.
Cargos y situación judicial
Johnson fue acusado de múltiples delitos, entre ellos homicidio y robo. Actualmente permanece alojado en la Cárcel del Condado de Maricopa, donde quedó a disposición de la Justicia. Las autoridades fijaron una fianza de un millón de dólares mientras avanza la investigación.