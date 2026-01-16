Accidente múltiple en Nueva York: 30 vehículos involucrados y varios heridos

Un tramo de la Interestatal 81, en la zona de Lafayette, estado de Nueva York, estuvo cerrado durante varias horas este jueves por la tarde a raíz de un accidente que involucró a cerca de 30 vehículos. La autopista volvió a quedar habilitada a las 20.00, una vez finalizadas las tareas de despeje.
De acuerdo a la información difundida por la Policía del Estado de Nueva York, el accidente principal ocurrió alrededor de las 14.20, a la altura de la salida 73 de la I-81. En ese punto se vieron involucrados aproximadamente 18 vehículos, entre ellos tres tractocamiones. Además, se produjeron otros choques menores en la zona, lo que elevó el número total de vehículos afectados a unos 30.
Camiones y autos quedaron inmovilizados por el impacto.
Como consecuencia del siniestro, varias personas debieron ser trasladadas a centros de salud. Cuatro pacientes fueron llevados al Hospital Médico Upstate, tres al Hospital Crouse y uno al Hospital Comunitario Upstate. Según el parte oficial, dos de los heridos presentan lesiones graves, aunque no ponen en riesgo su vida.
Las personas que no resultaron gravemente heridas fueron trasladadas en un autobús del sistema Centro hasta el Departamento de Bomberos de Lafayette.
Condicionesdellugaryoperativo
La policía informó que se cree que el clima contribuyó a los accidentes. Un video del sistema 511NY mostró que el tramo de la I-81 donde ocurrió el siniestro se encontraba cubierto de nieve y con el tránsito completamente detenido.
Tras el accidente, los equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y despejar la calzada. Durante varias horas, el tránsito fue desviado hacia la Ruta 11 de los Estados Unidos.
Cortes y reapertura del tránsito
Durante la tarde, la I-81 en dirección sur permaneció cerrada en la salida 73 mientras se realizaban las tareas de limpieza y remoción de vehículos, un operativo que, según indicó la policía, demandaría unas dos horas. En tanto, un carril en dirección norte, en la salida 67 en Tully, fue habilitado.
Caos vehicular sobre la I-81 tras una colisión en cadena.
La Policía del Estado de Nueva York señaló que los conductores debían esperar demoras y recomendó buscar rutas alternativas mientras continuaban los trabajos. Finalmente, a las 20.00 se confirmó que la I-81 volvió a quedar abierta al tránsito.