Un candidato de Florida busca imponer un impuesto del 50% a OnlyFans

James Fishback, aspirante republicano a la gobernación de Florida, está en el centro de una intensa controversia tras proponer la creación de un “impuesto al pecado” del 50 % dirigido a los modelos de OnlyFans que residen en el estado.
El republicano James Fishback dijo que no desea que mujeres jóvenes “estén vendiendo en línea sus cuerpos a hombres enfermos” en lugar de “ser madres” y “criar hijos”. La dura respuesta de Sophie Rain, una de las modelos más exitosas de la plataforma.
Fishback, de 31 años y director de la firma Azoria Partners, justificó la medida bajo una lógica económica y moral: “Se llama un impuesto al pecado porque es un pecado... el propósito del impuesto al pecado, en economía, es desincentivar y desalentar un comportamiento”, aseveró.
El candidato, quien busca suceder a Ron DeSantis, expresó abiertamente su rechazo a la plataforma al afirmar que no desea que mujeres jóvenes “estén vendiendo en línea sus cuerpos a hombres enfermos” en lugar de “ser madres” y “criar hijos”. Según Fishback, la implementación de este gravamen podría recaudar “cientos de millones de dólares”.
La propuesta rápidamente generó una fuerte controversia en Estados Unidos y recibió fuertes críticas por parte de modelos, entre ellas Sophie Rain, cuyo video se viralizó.
La propuesta encontró una resistencia frontal en figuras prominentes de la industria. Sophie Rain, una de las creadoras más exitosas de Florida, quien reportó ingresos de U$S 43 millones en 2024, criticó duramente el plan de Fishback.
En declaraciones a medios y en un video publicado a través de su cuenta de X, la joven de 21 años defendió su labor y la de sus colegas, señalando que “Fishback está yendo detrás de un grupo de personas que trabaja muy duro por su dinero”.
“Nunca en mi vida pensé que me despertaría y vería a un político de Florida empezar a criticarme por mi influencia”, dijo Rain en el video.
“Propone un ‘impuesto al pecado’ en el que tendríamos que pagar el 50% al estado, además del 37% que ya pagué al gobierno. Estaría encantada de pagar eso si las corporaciones multimillonarias también pagaran los impuestos correspondientes. ¡Pero sorpresa! No es así“, condenó.
Rain advirtió que una carga impositiva de tal magnitud no detendría la actividad, sino que simplemente provocaría una migración de los creadores hacia otros estados, dejando a Florida sin la recaudación actual.
“Atacar a un grupo de personas que usan su trabajo para sobrevivir cuando existen negocios corruptos multimillonarios que no pagan impuestos es una locura”, aseveró la joven.
La propuesta de Fishback no sólo busca penalizar la actividad, sino también redistribuir los ingresos generados por la industria del contenido para adultos en Florida. Según el aspirante, el dinero recaudado se destinaría a:
La medida impactaría con especial fuerza a Miami, que es considerada la “capital nacional” de OnlyFans. De acuerdo con datos de Madhouse Labs, la ciudad cuenta con 1.110 creadores por cada 100.000 residentes, la proporción más alta en Estados Unidos.
Además, el peso económico de la plataforma en el estado es masivo: