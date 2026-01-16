“Impuesto al pecado”

Un candidato de Florida busca imponer un impuesto del 50% a OnlyFans

El republicano James Fishback dijo que no desea que mujeres jóvenes “estén vendiendo en línea sus cuerpos a hombres enfermos” en lugar de “ser madres” y “criar hijos”. La dura respuesta de Sophie Rain, una de las modelos más exitosas de la plataforma.