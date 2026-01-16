Teherán acusa a Washington de provocación militar

Estados Unidos refuerza su presencia militar en Medio Oriente ante la escalada de tensión con Irán

El Pentágono inició el traslado de portaaviones, aviones de combate y tropas hacia la región del Golfo Pérsico, en respuesta al agravamiento de la crisis política y social en Irán. La medida busca disuadir posibles amenazas y garantizar la seguridad regional.