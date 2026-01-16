Conmoción en Brasil: investigan la muerte de dos jóvenes que se habían casado en diciembre

La Policía de Brasil investiga la muerte de una pareja de recién casados que fue hallada sin vida en su vivienda de Sinop, en el estado de Mato Grosso, en un caso que generó conmoción en la comunidad.
La Policía encontró sin vida a Lavínia Eduarda Cichaseski y João Victor da Silva, ambos de 20 años, en su casa de Sinop (Mato Grosso). No había señales de violencia y la principal hipótesis apunta a una intoxicación/sobredosis, a la espera de los estudios forenses.
La Policía de Brasil investiga la muerte de una pareja de recién casados que fue hallada sin vida en su vivienda de Sinop, en el estado de Mato Grosso, en un caso que generó conmoción en la comunidad.
De acuerdo con el reporte oficial, los agentes ingresaron a la casa el lunes por la tarde y encontraron a Lavínia Eduarda Cichaseski y João Victor da Silva en el dormitorio, ya sin signos vitales.
Según la reconstrucción, ambos estaban desnudos y acostados uno encima del otro, con un ventilador encendido en la habitación.
Los investigadores señalaron que no se detectaron señales de violencia ni en los cuerpos ni en el interior de la vivienda, por lo que se descartaron, por el momento, indicios de ataque o intrusión.
En el lugar, las autoridades encontraron restos de polvo blanco, una birome sin cartucho, numerosas jeringas y múltiples medicamentos, entre ellos fármacos asociados a tratamientos para obesidad, dolor intenso, ansiedad, adicción a opioides y TDAH.
El comisario Bráulio Junqueira explicó que la escena “sugería” una intoxicación por la cantidad de sustancias halladas y sostuvo que “todo apunta” a una sobredosis, aunque remarcó que la confirmación depende de la autopsia.
Una testigo declaró ante la Policía que João Victor da Silva consumía drogas desde hacía un tiempo, mientras los investigadores siguen reuniendo testimonios para reconstruir las últimas horas de la pareja.
Por el momento, la Policía Civil aguarda los resultados de necropsia y toxicología, que están siendo analizados en Cuiabá por el organismo pericial Politec, para esclarecer la causa exacta de las muertes.