Se investiga

Conmoción en Brasil: investigan la muerte de dos jóvenes que se habían casado en diciembre

La Policía encontró sin vida a Lavínia Eduarda Cichaseski y João Victor da Silva, ambos de 20 años, en su casa de Sinop (Mato Grosso). No había señales de violencia y la principal hipótesis apunta a una intoxicación/sobredosis, a la espera de los estudios forenses.