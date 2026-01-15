Salió a la luz el video de la pelea de los futbolistas argentinos en Brasil durante Año Nuevo
El conflicto se desató tras un reclamo por ruidos molestos en un barrio privado y terminó con un enfrentamiento entre vecinos y miembros del plantel de Fortaleza, que quedó registrado por cámaras de seguridad.
Una cámara de seguridad registró una pelea generalizada entre futbolistas del club Fortaleza y vecinos de un barrio privado ubicado en Eusébio, dentro de la región metropolitana de la ciudad de Fortaleza, en Brasil. El incidente ocurrió durante la mañana del 1 de enero de 2026 y se habría desencadenado tras una discusión por ruidos molestos durante los festejos de Año Nuevo.
Las imágenes muestran a nueve personas involucradas en el enfrentamiento, entre ellas siete hombres y dos mujeres. Entre los participantes se identificó a los futbolistas argentinos José María Herrera, Eros Mancuso y Tomás Pochettino, todos integrantes del plantel de Fortaleza.
La denuncia delvecino
De acuerdo con el testimonio de uno de los residentes del barrio, la situación comenzó luego de que se acercara a reclamar por el volumen elevado de la música que provenía de la vivienda de Eros Mancuso. Según su relato, el intercambio verbal derivó en una agresión física y aseguró que durante el altercado fue mordido en la nariz por el exjugador de Boca Juniors.
El episodio rápidamente se difundió en redes sociales y generó repercusión tanto en Brasil como en Argentina, especialmente por la presencia de futbolistas profesionales involucrados en un conflicto vecinal.
La versión deErosMancuso
Ante la viralización del caso, Eros Mancuso utilizó sus redes sociales para dar su versión de los hechos y negar la acusación del vecino. El futbolista explicó que se encontraba celebrando el Año Nuevo junto a familiares y amigos cuando fue increpado por un hombre que, según describió, se encontraba fuera de control.
Tres futbolistas argentinos de Fortaleza quedaron involucrados.
De acuerdo con su descargo, el vecino lanzó insultos personales y profesionales, regresó luego acompañado por otra persona, forzó una puerta de la vivienda y amenazó a los presentes.
Mancuso sostuvo que la situación escaló a una agresión física contra uno de sus invitados, lo que obligó a llamar a la policía para contener el conflicto. Además, aseguró que tanto él como su entorno se encontraban en buen estado y que realizaría la denuncia correspondiente.
La postura del club
Desde la Secretaría de Seguridad del Estado de Ceará informaron que las diligencias continúan y que se están llevando adelante entrevistas para esclarecer lo ocurrido. El caso quedó bajo la órbita de la Delegación de Policía Civil de Eusébio, que tiene a su cargo la investigación.
El enfrentamiento ocurrió en un barrio privado de Eusébio.
Por su parte, el club Fortaleza comunicó a través de su asesoría de prensa que acompaña el proceso judicial y brinda respaldo institucional a los futbolistas involucrados, mientras aguarda los avances de las actuaciones oficiales.