Un inmenso pozo se formó en un puente clave camino a las playas del sur de Brasil

Un verdadero cráter se formó en una ruta clave para el turismo que busca las playas del sur de Brasil. El incidente ocurrió en la BR-290, en cercanías a la localidad de Sao Gabriel.
En la BR 290 cerca de Sao Gabriel cedió el pavimento y se formó un cráter de proporciones importantes. Las autoridades locales prohibieron el paso de tránsito pesado y controlaban la zona.
El lugar está ubicado a unos 300 kilómetros al Este de la frontera Paso de Los Libres - Uruguaiana y es muy utilizado por los argentinos que vacacionan en el vecino país.
Como se ve en las imágenes, el pozo se formó en una de las manos de un puente y prácticamente redujo a la mitad la circulación de esa transitada vía que llega hasta Porto Alegre, surcando el Estado Río Grande do Sul.
Al respecto, el Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte (DNIT) advierte sobre un importante bloqueo vehicular en el puente sobre el arroyo Piray, ubicado en el km 424 de la BR-290/RS, en São Gabriel, este martes (13). El bloqueo en el tramo continuará hasta que finalicen las obras de reparación de la calzada.
El DNIT solicita a los conductores que presten especial atención al circular por la carretera y respeten la señalización local para garantizar la seguridad de todos los usuarios.
De momentos no se produjeron siniestros viales en la zona afectada pero las autoridades advierten por la peligrosidad de no respetar las indicaciones de la policía local.
La mencionada ruta conecta la frontera antes citada con Porto Alegre, capital de Estado.
Es una de las vías más utilizadas por los turistas argentinos que eligen las playas del sur brasileño.
Pese a los constantes trabajos de mejora y ensanchamiento (hay planes de convertirla en autovia), hay sectores del camino que presenta históricos problemas.
Por caso, desde Uruguaiana a Sao Gabriel hace años que se registran inconvenientes con el estado de la ruta BR-290. Todo lo cual se convierte en peligrosa al convivir con grandes camiones de transporte de carga y tráfico local.