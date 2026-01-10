Un punto emblemático de Río de Janeiro

Azulejos, viajes y una muerte enigmática: la historia detrás de la Escalera de Selarón

La intervención del artista chileno Jorge Selarón en la década de 1990 transformó un rincón corriente de la ciudad carioca en un ícono. Azulejos del mundo, una vida viajera, una mujer misteriosa y una muerte que sigue sin explicación.