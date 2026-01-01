Fue a quejarse por el ruido, hubo pelea y denuncia: el escándalo que salpica a tres jugadores argentinos en Brasil

La madrugada del 1° de enero dejó un capítulo incómodo para el Fortaleza: una fiesta privada por la llegada del 2026, en un condominio residencial de Eusébio, derivó en una confrontación, exposición en redes y la participación de fuerzas de seguridad.
Según reconstrucciones publicadas por medios brasileños, el conflicto se habría disparado cuando un vecino se acercó a la vivienda del lateral Eros Mancuso para reclamar por el ruido de la reunión. En esa instancia, el denunciante aseguró haber sido agredido por los futbolistas presentes.
En el grupo señalado aparecen, además de Mancuso, los también argentinos Tomás Pochettino y José Herrera. Por ahora, se trata de acusaciones incorporadas a las primeras actuaciones, mientras las autoridades recaban información y declaraciones para establecer responsabilidades.
Con el correr de las horas, el episodio se amplificó por videos y publicaciones que circularon en redes sociales. En una de esas grabaciones, se ve a Mancuso respondiendo preguntas en un clima tenso, en medio de la confusión por quiénes estaban y quiénes se habían retirado del lugar.
El propio Mancuso salió a hablar en su Instagram y sostuvo una versión distinta: dijo que fue sorprendido por insultos de un hombre “fuera de sí” y que, junto a otra persona, forzaron una puerta, amenazaron a los presentes y hubo violencia contra un invitado, lo que obligó a llamar a la policía.
Desde el Estado de Ceará, la Secretaría de Seguridad informó que las diligencias y entrevistas siguen en curso y que el caso está bajo la órbita de la Delegación de Policía Civil de Eusébio, que conduce la investigación.
El Fortaleza, por su parte, comunicó a través de su asesoría de prensa que acompaña el proceso y brinda apoyo a los futbolistas mientras espera el avance de las actuaciones de las autoridades competentes.
En paralelo, el episodio sacudió el inicio del año del plantel: con el caso en etapa preliminar, la atención queda puesta en el esclarecimiento de los hechos y en si la investigación termina confirmando las acusaciones del vecino o la versión expresada por Mancuso.