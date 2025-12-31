El mundo de fiesta

Dónde ya es Año Nuevo 2026: los primeros países en festejarlo

Desde el Pacífico hasta las Américas, los distintos husos horarios marcaron el inicio de 2026 con festejos, tradiciones y escenas únicas en cada continente. El pequeño país insular de Kiribati fue el primero en dar la bienvenida al nuevo año en el planeta.