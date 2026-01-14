Ricardo Centurión volvió al fútbol argentino: firmó con Racing de Córdoba y promete compromiso
El mediocampista de 32 años se realizó la revisión médica y fue presentado como refuerzo del equipo cordobés. Viene de jugar en Bolivia y aseguró que eligió al club “por la propuesta y el deseo de tenerlo”.
Ricardo Centurión es nuevo jugador de Racing de Córdoba. Este lunes, el ex Boca y Racing de Avellaneda pasó la revisión médica y selló su regreso al fútbol argentino, luego de una temporada en Oriente Petrolero. “Estoy feliz por esta oportunidad”, dijo el talentoso mediocampista ofensivo, de 32 años, tras posar con su nueva camiseta.
Centurión llega al club de Nueva Italia como parte de una estrategia dirigencial para reforzar el plantel con experiencia de cara a una nueva temporada en la Primera Nacional. Aunque su carrera estuvo marcada por altibajos, en Córdoba confían en que puede aportar calidad y desequilibrio en la pelea por el ascenso.
“Mi conducta va a ser adentro de la cancha”, dijo Centurión en conferencia de prensa.
“Mi conducta va a ser adentro de la cancha”
En sus primeras declaraciones, Centurión se mostró agradecido por el interés del club. “Me siento contento, feliz por esta oportunidad. Vamos a intentar darle al club la mayor alegría y lograr los objetivos. Elegí a Racing porque fue el que propuso y el que quiso. Acá estoy”, señaló tras salir de la clínica donde fue examinado.
Ya en la sede del club, brindó una conferencia de prensa donde dejó un mensaje claro sobre su compromiso: “Soy un agradecido por el trabajo que me están dando. Mi conducta va a ser adentro de la cancha, no afuera. Estoy listo para estar a disposición y lo que me pida el técnico”.
Además, elogió al presidente del club, Manuel Pérez, quien lo convenció con un mensaje directo. “Su calidad de persona fue la que me terminó de decidir”, contó el jugador, que se definió como “un racinguista más”.
Ricardo Centurión debutó profesionalmente en Racing Club de Avellaneda en 2011, donde fue campeón en 2014 y 2018. Luego emigró a Europa: jugó en el Genoa (Italia) y en San Pablo (Brasil). En 2016 regresó al país para vestir la camiseta de Boca Juniors, donde fue campeón bajo la dirección técnica de Guillermo Barros Schelotto.
También tuvo pasos por San Luis de México, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Barracas Central. Su carrera se fue diluyendo en los últimos años, en parte por cuestiones personales. En 2025 probó suerte en Oriente Petrolero de Bolivia, donde logró continuidad: jugó 31 partidos, marcó 9 goles y brindó 7 asistencias.
Una última oportunidad
Durante su presentación en Córdoba, Centurión mostró madurez y habló con autocrítica: “Tengo una cuenta pendiente en mi carrera. Quiero jugar, lograr el objetivo de ascender y demostrar adentro de la cancha que estoy bien”.
La dirigencia de Racing de Córdoba considera que su incorporación puede ser un golpe de efecto para la categoría. “Cuando vimos que había una chance, hicimos una propuesta y nos sentamos a hablar con Ricky. Es un impacto fuerte para la B Nacional”, declaró Manuel Pérez a Cadena 3.
Más allá de su amor declarado por Boca y la idolatría por Riquelme —a quien definió como “un orgasmo futbolístico” al hablar con él—, hoy el futbolista se enfoca en su presente. “Queda poner esmero y trabajo, porque el fútbol así te lo exige”, cerró.