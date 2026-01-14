Estudiantes Río Cuarto presiona a Colón para llevarse a Talpone
Hizo una segunda oferta, mejorada: préstamo con cargo por una temporada en Primera División y con opción de compra a favor del equipo de Iván Raúl Delfino. Si bien Medrán lo quiere, tiene un salario importante y puede salir.
Alicio Dagatti, presidente de Estudiantes de Río Cuarto, está más “desesperado” por repatriar a Nicolás Talpone que el propio Iván Raúl Delfino, el ex DT de Colón que ascendió al “León del Imperio” y lo dirigirá en Primera División. En las últimas horas, después de un primer “no” del Sabalero, mejoró la oferta y lo quiere sí o sí al “5” cuya ficha es toda sabalera.
Talpone "todo de Colón": 350.000 dólares
Desde que el “Grandote” lo pidió como refuerzo, Nicolás Talpone jugó 70 partidos con la sangre y luto. Ese buen rendimiento en la primera parte de la temporada 2024 hizo que Colón comprara su ficha en 350.000 dólares y asegurara los derechos económicos.
¿Otra vez con Delfino?. Foto: El Litoral
Ahora, con Estudiantes de Río Cuarto ascendido a Primera, Dagatti lo quiere recuperar: ofrece un préstamo “interesante” con cargo y acepta la opción de compra que fije el Sabalero.
En lo deportivo, Medrán lo tiene en cuenta “para pelear el puesto”. Hay que recordar que en esa zona pinta como titular la dupla Ignacio Antonio-Matías Muñoz, además de la llegada de Federico Lértora y el crecimiento del canterano Zahir Yunis.
¿Qué es lo bueno desde lo económico para el Sabalero?: depurar un salario de los llamados “importantes”, recibir un ingreso por el préstamo que pagará Estudiantes de Río Cuarto por el préstamo y apostar por la vidriera de Primera División, conservando el capital.
En el medio, hay una deuda “de arrastre” que tiene Colón con Nicolás Talpone que, en caso de concretarse su vuelta a Río Cuarto, quedaría solucionada.
Del lado de Estudiantes de Río de Cuarto y en el propio entorno del jugador entienden que “el acuerdo con Colón es inminente”: será refuerzo para Iván Delfino.
En lo que hace al posible nuevo club de Talpone, hay que decir que Estudiantes continúa con la puesta a punto de cara a su primera temporada en la Liga Profesional de Fútbol (LPF). A pocas semanas del inicio del Torneo Apertura 2026, el Celeste viajó a Córdoba para disputar en el predio de Villa Esquiú su primer partido preparatorio ante Belgrano.
Por su parte, los dirigidos por Ricardo Zielinski enfrentaron su segundo compromiso amistoso del año. Todo suma para evaluar el nivel de los equipos y analizar las estrategias en cancha, en la antesala de una nueva temporada que promete en la máxima categoría para los equipos cordobeses.
Debido a condiciones climáticas, el primer partido dio inicio pasadas las 17 por la lluvia que caía en la capital cordobesa. Fueron dos tiempos de 50 minutos cada uno, cada uno con alineaciones diferentes.
Medrán lo quiere pero.... Foto: El Litoral
El primer duelo finalizó 0-0. El local formó con Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Lisandro López, Leonardo Morales y Adrián Sporle; Jeremias Lucco, Ulises Sánchez, Santiago Longo, Julian Mavilla; Lucas Passerini y Nicolás Fernández.
En tanto, Estudiantes puso en cancha a Renzo Bacchia; Matías Ruiz Díaz, Sergio Ojeda, Gonzalo Maffini, Tobías Ostchega; Alejandro Cabrera, Francisco Romero, Tomás González; Martín Garnerone, Gabriel Alanís, Mateo Bajamich.
Delfino pudo observar en juego a nuevas caras que se sumaron como refuerzo para aportar al equipo, que pretende protagonismo y regularidad en una competencia que claramente será nueva para la gran mayoría en su equipo.
En los últimos 50 minutos restantes, el “Ruso” salió a la cancha con Matías Daniele; Agustín Falcón, Álvaro Ocampo, Alexis Maldonado y Federico Ricca; Ramiro Hernandes, Adrián Sánchez, Francisco González Metilli y Juan Velázquez; Bryan Reyna y Gonzalo Zelarayán.
Mientras que el DT nacido en Sunchales puso a Joaquín Bigo; Tomás Olmos, Juan Antonini, Jeremías Ramponi, Pedro Hourdebaigt; Mauricio Tévez, Siro Rosané, Lautaro Sepeha, Mauro Valiente; Javier Ferreira, Lucas González. Este último cotejo finalizó 3-0 con victoria para el “pirata” cordobés.
El próximo sábado desde las 17 Estudiantes volverá a tener un nuevo rival de la categoría para medirse: lo espera Instituto de Córdoba en La Agustina. El tiempo apremia a los equipos y los cordobeses suman minutos para entrar en ritmo apenas pocos días de que la pelota vuelva a rodar de manera oficial.