El ciento por ciento del pase es Sabalero

Estudiantes Río Cuarto presiona a Colón para llevarse a Talpone

Hizo una segunda oferta, mejorada: préstamo con cargo por una temporada en Primera División y con opción de compra a favor del equipo de Iván Raúl Delfino. Si bien Medrán lo quiere, tiene un salario importante y puede salir.