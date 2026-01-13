Mauro Peinipil: “Me decidí por Colón porque soy una persona a la que le gustan los desafíos”
Tras una negociación que se extendió durante varias semanas, el lateral que viene de salir campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia llegó a Santa Fe y se sumó a la pretemporada con el equipo de Medrán. “Desde un primer momento tenía en claro que quería venir” dijo tras superar la revisión médica.
Peinipil está en Santa Fe y se sumó al plantel de Medrán. Foto: Manuel Fabatía.
Como cierre de un martes intenso en la pretemporada sabalera, con trabajos de doble turno en el Predio 4 de Junio pero además con el arribo de dos caras nuevas que se sumaron al grupo, el lateral derecho Mauro Peinipil superó en horas de la tarde los exámenes médicos y firmó el contrato que lo convirtió de manera oficial en la décimo cuarta cara nueva del plantel sabalero en este mercado de pases.
El futbolista de 26 años nacido en Puerto Madryn y surgido futbolísticamente del Deportivo, llega tras una particular temporada 2025 en la que no tuvo demasiada continuidad con la camiseta de Independiente Rivadavia pero donde se dio el gran gusto de consagrarse campeón de la última edición de la Copa Argentina.
En la búsqueda de opciones para cubrir el lateral derecho de su defensa, Ezequiel Medrán había señalado al ex jugador de Barracas como una de las prioridades en ese puesto, iniciando las gestiones para sumarlo cuando todavía transitábamos el mes de diciembre.
El lateral viene de consagrarse campeón con Independiente Rivadavia. Foto: Manuel Fabatía.
Si bien las negociaciones entre el sabalero y la lepra mendocina se dilataron durante varias semanas, la predisposición del jugador y del propio DT para contar con él fueron determinantes y derivaron en que este martes el futbolista arribe a la ciudad y se acople a las tareas en el Predio.
Tras compartir el primer entrenamiento, Peinipil se hizo los estudios y firmó el contrato que lo ligará a Colón hasta diciembre de 2026, a préstamo desde Independiente Rivadavia y con una opción de compra. Con la llegada del defensor patagónico, Medrán tiene dos opciones para pelear el puesto de “4” titular, recordando que la semana pasada se dio el arribo del uruguayo Emanuel Beltrán.
Con los arribos de Peinipil y Darío Sarmiento, el sabalero ya cuenta con 14 refuerzos aunque no está retirado del mercado de pases ya que se sigue en la búsqueda de un defensor central zurdo y de un jugador ofensivo para terminar de completar el plantel que desde el 8 de febrero disputará una nueva edición de la Primera Nacional.
Al momento de llegar a la ciudad y tomar contacto con los medios de prensa, Mauro Peinipil comentó: “Estoy muy contento de poder estar en Santa Fe. Tenía muchas ganas de venir desde un principio más allá de que por ahí se hizo esperar más de la cuenta. De mi lado siempre estuvo la intención de poder estar acá lo antes posible, así que ahora que es una realidad me siento muy contento”.
Respecto del proceso de negociación que lo tuvo como protagonista durante varias semanas, el ex Deportivo Madryn explicó: “La verdad que yo estaba tranquilo porque desde la primera vez que hablé con Medrán en diciembre le dejé en claro que si estaba todo acordado entre los clubes mi llegada se iba a resolver fácilmente".
"Creo que eso me dejaba tranquilo a mí y también a él. Mientras se destrababa la situación traté de estar tranquilo, disfrutando las fiestas con la familia y obviamente entrenándome porque estaba haciendo la pretemporada con Independiente en Mendoza”.
Peinipil reveló que parte de su familia es hincha de Colón. Foto: Manuel Fabatía.
Respecto de sus prestaciones dentro de la cancha, quien fuera campeón de la última Copa Argentina con el equipo de Alfredo Berti indicó: “Mi posición natural es más de lateral, es donde me siento mejor más allá de que también está la alternativa de hacerlo como volante o por todo el carril. En cualquiera de esos lugares me he sentido bien pero mi puesto natural es lateral”.
En otro tramo de la charla, y enumerando las razones por las que eligió venir a Santa Fe desestimando otras ofertas que tenía sobre la mesa, el ex jugador de Barracas reveló: “Me decidí por Colón porque soy una persona a la que le gustan los desafíos. Sé perfectamente cuál es el objetivo que tiene Colón por delante esperemos poder cumplirlo porque vengo para eso".
"Y el otro motivo importante fue la familia, en particular la familia de mi esposa que me hizo inclinarme por venir a Santa Fe porque ellos son de acá y además son hinchas de Colón. Siempre digo que a la familia hay que escucharla y bueno, en este caso ellos también empujaron un poco para que estemos hoy acá”, aseguró el defensor de 26 años.
Sumado a esto último, Peinipil dejó en evidencia que eligió bajar de categoría para poder tener más minutos en cancha de los que dispuso durante el 2025 en Mendoza: “Yo desde un principio tenía las ganas de volver a competir con más continuidad, de tener un año bueno para volverme a mostrar. Quería sumar muchos partidos y creo que en Colón puedo conseguirlo así que espero que sea un año bueno".
"Ezequiel me hizo saber desde la primera charla que tuvimos cuál era el objetivo para este año y la presión que hay para conseguirlo. Me gustó eso y me gustó el proyecto así que acá estamos para conocer a los compañeros y brindarme al máximo para poder lograr lo que el club quiere y la gente” dijo el flamante lateral rojinegro.
Más adelante, y ante la consulta acerca del armado del nuevo plantel rojinegro y las características de una Primera Nacional que ya conoce, Mauro Peinipil comentó: “Uno siempre está al tanto de todo porque va viendo lo que sale en las noticias. A los chicos que están y los que han venido los conozco de haberlo enfrentado. Ví que Colón estaba sumando nombres interesantes, eso también me motivó".
"La Primera Nacional hoy es un torneo duro donde creo que la base es saber mantenerse. La clave está en siempre sumar puntos, siempre que se puede ganar pero también si es necesario sumando de a uno. Yo creo que la base es hacerse fuerte y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos para llegar bien al final de la temporada”, destacó el nacido en Madryn.
En el final, dándole su mensaje a los simpatizantes rojinegros e insistiendo en la importancia que esta transferencia tiene para él a nivel personal y familiar, el ex Independiente Rivadavia señaló: “Tengo en claro que la gente de Colón es muy pasional y eso también me motivó a poder estar hoy acá. Al hincha le pedimos que nos acompañen y les prometemos que nos vamos a brindar al máximo".
"En el caso de mi familia ellos estaban muy ansiosos para que pueda venir apenas salió la posibilidad, después como que se calmó un poquito y ahora hace unos días cuando ya se resolvió todo estaban emocionados ellos. Como familia estamos muy felices y eso es un punto importante porque también te potencia como jugador”, dijo Peinipil antes de ingresar a completar su revisión médica.