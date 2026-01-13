Firmó por un año y es la 14° cara nueva

Mauro Peinipil: “Me decidí por Colón porque soy una persona a la que le gustan los desafíos”

Tras una negociación que se extendió durante varias semanas, el lateral que viene de salir campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia llegó a Santa Fe y se sumó a la pretemporada con el equipo de Medrán. “Desde un primer momento tenía en claro que quería venir” dijo tras superar la revisión médica.