Darío Sarmiento: “Decidí venir porque sé muy bien lo que es Colón”
El volante ofensivo que surgió de Estudiantes y por el que el City pagó 6 millones de dólares vuelve a la Argentina tras un paso por Bélgica y firmó por un año con el sabalero. Ya se sumó a la pretemporada en el Predio a las órdenes de Medrán. Viene de jugar 13 partidos y anotar un gol en el segundo semestre de 2025.
Sarmiento superó la revisión médica y firmará su contrato por 1 año. Foto: Guillermo Di Salvatore.
Tras concretar su arribo a préstamo por una temporada, sin cargo y sin opción en una operación que se cerró en el comienzo de la nueva semana, este martes por la mañana arribó a la ciudad de Santa Fe el volante ofensivo Darío Sarmiento, quien se convierte en la decimotercer cara nueva del plantel sabalero que disputará la nueva temporada de la Primera Nacional.
Nacido hace 22 años en Florencio Varela, Sarmiento llega a Colón en condición de libre, luego de rescindir el vínculo que lo unía hasta el final de la temporada al RFC Luttich del fútbol de Bélgica. La ficha del zurdo es propiedad de Tigre, institución que adquirió su pase a mediados del 2024 tras su paso por Europa.
Sin lugar en la consideración de Diego Dabove para el matador de victoria, Sarmiento fue cedido al elenco belga y, tras no conseguir la continuidad esperada, volvió al país rápidamente para recalar en Colón.
Sarmiento debutó en Estudiantes y jugó en Tigre. Foto: Guillermo Di Salvatore.
Darío Ariel Sarmiento hizo su etapa formativa en las inferiores de Estudiantes de La Plata, donde debutó como profesional en octubre de 2019 con apenas 16 años y siendo una de las grandes promesas que tenía la cantera del pincha.
Tras un par de temporadas en las que alternó minutos de acción con el elenco platense, la ficha del zurdo fue adquirida por el Grupo City, que pagó nada menos que 6 millones de dólares en junio de 2021.
Sin lugar en el Manchester, Sarmiento inició un periplo por los clubes satélite del grupo, incluyendo pasos por el Girona y el Montevideo City Torque antes de volver a la Argentina luego de que Tigre comprara su ficha en 1 millón de euros en 2024.
Según marcan las estadísticas, desde que salió de Estudiantes a la fecha, el jugador que puede moverse como enganche o como extremo por ambas bandas disputó un total de 33 partidos en 4 años y medio, con apenas un gol convertido.
Este arribo a Colón como una apuesta de Colotto, Medrán y la dirigencia aparece como la chance de resurgir para un Sarmiento que fue una de las grandes joyas de las inferiores argentinas con paso por las selecciones juveniles, pero cuya carrera se fue diluyendo al no encontrar continuidad en ninguno de los clubes en los que militó.
El jugador ya se puso a la orden del cuerpo técnico en la pretemporada que se viene desarrollando en el Predio 4 de Junio.
"Muchas ganas"
Pasado el mediodía, tras realizarse la revisión médica de rigor, Darío Sarmiento habló en exclusiva con El Litoral y compartió sus sensaciones en sus primeras horas en Santa Fe: “Me tengo que acostumbrar un poco al calor, vengo de Bélgica donde teníamos menos de 7 grados, así que estoy contento y con muchas ganas de empezar a trabajar con el grupo".
"El objetivo es que sea un buen año, que podamos hacer que el equipo crezca y que ascendamos, que en definitiva es lo que queremos todos los que estamos llegando. Hay que trabajar mucho en el día a día y en función de eso veremos cómo se va dando el campeonato”, agregó.
Consultado sobre las razones que lo llevaron a elegir la propuesta de la institución sabalera por sobre otras alternativas que tenía sobre la mesa, el ex Estudiantes y Tigre comentó: “Tomé la decisión de venir porque sé muy bien lo que es Colón y creo que tiene que volver a ser lo que era. Este es un club grande del interior, con una hinchada increíble y por eso me sedujo venir para acá”.
El zurdo llega tras un buen semestre en el fútbol de Bélgica. Foto: Guillermo Di Salvatore.
Trotamundos
En otro tramo de la entrevista, y en referencia a la particular carrera deportiva que desarrolló desde su debut hace 6 años con la camiseta del pincha, Sarmiento explicó: “A los 18 años me fui para Manchester, después tuve un paso por el Girona, también estuve un tiempo en Uruguay y ahora este breve paso por Bélgica antes de llegar a Colón".
"Me tocó vivir muchas cosas, muchas experiencias que me hicieron crecer como persona sobre todo. Con Medrán no tuve muchas oportunidades de hablar porque recién llegué hoy a la mañana, estuve un rato en el entrenamiento y vinimos a hacer toda la parte de la revisión y los trámites del contrato. Seguramente después de firmar me voy a sentar con él para conversar", señaló.
En el final, y en referencia a lo que fue su arribo a la capital provincial y el mensaje para el hincha sabalero, el ex jugador del Manchester City manifestó: “Tengo un amigo que es de Santa Fe, que es hincha de Unión pero que igualmente me recomendó venir. Sé que es una ciudad muy linda, muy apasionada por el fútbol y eso la verdad que me gusta mucho".
"Al hincha le digo que confíe en nosotros, que esperamos hacer un gran año y que desde mi lugar voy a hacer lo posible para tratar de ayudar al equipo a cumplir el objetivo”, dijo Sarmiento antes de despedirse.