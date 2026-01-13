Llegó el 13° refuerzo sabalero

Darío Sarmiento: “Decidí venir porque sé muy bien lo que es Colón”

El volante ofensivo que surgió de Estudiantes y por el que el City pagó 6 millones de dólares vuelve a la Argentina tras un paso por Bélgica y firmó por un año con el sabalero. Ya se sumó a la pretemporada en el Predio a las órdenes de Medrán. Viene de jugar 13 partidos y anotar un gol en el segundo semestre de 2025.