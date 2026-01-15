Prácticas de riesgo

Murió “Popeye brasileño”: el fisicoculturista que se inyectaba aceite para aumentar sus bíceps

Arlindo de Souza, con notoriedad en Brasil por sus bíceps de gran tamaño logrados mediante inyecciones de aceite mineral y alcohol, murió a los 55 años tras complicaciones de salud, en un caso que reaviva la preocupación médica por prácticas de modificación corporal sin respaldo científico.