Alerta sanitaria

Contaminación en Brasil: 7 de cada 10 playas no estarían aptas para bañarse este verano

Un informe difundido por Folha de San Pablo advierte que el 70% de las playas evaluadas en Brasil no estaría apto para el baño, el peor registro de la última década. Las lluvias intensas y las fallas de saneamiento básico aparecen como las principales causas, y el relevamiento marca zonas puntuales a evitar en destinos muy elegidos por argentinos.