Contaminación en Brasil: 7 de cada 10 playas no estarían aptas para bañarse este verano
Un informe difundido por Folha de San Pablo advierte que el 70% de las playas evaluadas en Brasil no estaría apto para el baño, el peor registro de la última década. Las lluvias intensas y las fallas de saneamiento básico aparecen como las principales causas, y el relevamiento marca zonas puntuales a evitar en destinos muy elegidos por argentinos.
Un relevamiento sobre el estado del mar encendió señales de alerta.
Brasil vuelve a ser uno de los destinos preferidos por los argentinos para escapar al verano, con playas que suelen venderse como sinónimo de descanso y agua cristalina. Pero esa postal no es uniforme: un relevamiento sobre el estado del mar encendió señales de alerta.
Según un informe oficial replicado por el medio Folha de San Pablo, este verano 2026 el 70% de las playas medidas no estaría apto para bañarse, el nivel más alto de los últimos diez años.
Playa contaminada en Brasil.
El informe se construyó con mediciones realizadas entre noviembre de 2024 y octubre de 2025. En ese período, 253 playas resultaron aptas en todas las mediciones, lo que equivale a 30,2% del total analizado.
El resto del mapa muestra una fuerte degradación: 288 playas fueron calificadas como regulares, 143 como malas y 136 como muy malas, de acuerdo con criterios basados en normas del Consejo Nacional de Medio Ambiente de Brasil (Conama).
¿Cuál es el motivo principal?
El reporte apunta a dos factores que se combinan: el elevado volumen de lluvias y las deficiencias en el saneamiento básico, un combo que impacta de lleno en la calidad del agua.
En ese contexto, el informe hace hincapié en sectores puntuales de destinos muy concurridos: Balneario Camboriú, Bombas, Bombinhas, Florianópolis, Botafogo, Arpoador (Ipanema), Buzios (playa Armação), Guarujá e Ilhabela.
Playa Bombinhas.
La advertencia no es casual: el texto remarca que la mayoría de esos tramos se ubican cerca de zonas densamente pobladas o áreas portuarias, donde el impacto de la actividad urbana suele sentirse con más fuerza.
Bañarse en aguas no aptas puede traer consecuencias sanitarias: se mencionan gastroenteritis, hepatitis A, cólera y fiebre tifoidea, además de dermatitis, conjuntivitis, otitis y enfermedades respiratorias.
Playa de Florianópolis.
La afección más frecuente es la gastroenteritis, con síntomas como náuseas, vómitos, dolor de estómago, diarrea, dolor de cabeza y fiebre. De todos modos, desde la Compañía Ambiental del Estado de São Paulo (Cetesb) aclaran que una playa “inadecuada” no implica que todo el que se meta al agua se enferme: influye el estado inmunológico y el tipo de exposición.
Para los turistas, las recomendaciones son claras: evitar bañarse en playas consideradas no aptas, no meterse después de lluvias muy intensas, evitar canales, arroyos o ríos que desembocan en el mar y no tragar agua. Además, se sugieren consultas en sitios oficiales por estado: Santa Catarina (IMA), Río de Janeiro (INEA), Bahía (Iema), São Paulo (Cetesb) y Paraná (IAT).