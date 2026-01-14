Sobrevivió 17 horas en el mar aferrado a una heladera tras un naufragio en Brasil

Un pescador brasileño de 35 años protagonizó una dramática historia de resistencia en el mar frente a la costa de São Francisco do Sul, en el sur de Brasil. Tras el hundimiento de la embarcación en la que navegaba junto a su padre, logró mantenerse con vida durante 17 horas a la deriva, aferrado a la puerta de una heladera hasta ser rescatado por un helicóptero policial.
El naufragioenplena faena
El episodio ocurrió el lunes por la tarde, cuando padre e hijo habían salido a pescar camarones. Por motivos que todavía no fueron esclarecidos, la embarcación se hundió en medio del mar. Las autoridades analizan si las fuertes tormentas que afectaron a la región durante esas horas pudieron haber influido en el accidente.
Tras el naufragio, ambos quedaron en el agua. En medio de la desesperación y con el paso de las horas, el pescador logró sujetarse a la puerta de una heladera que flotaba, improvisando un salvavidas para resistir la noche en mar abierto.
Una noche a laderiva
Durante casi 17 horas, el hombre permaneció a la deriva, exhausto y expuesto a las bajas temperaturas y al oleaje. Sin medios de comunicación ni posibilidad de pedir ayuda, su supervivencia dependió únicamente de mantenerse a flote y conservar la energía.
Recién el martes, un helicóptero de la Policía Militar de Santa Catarina logró localizarlo cerca de las Islas Tamboretes, a unos cuatro kilómetros de la costa. Las imágenes del rescate lo muestran consciente, aunque visiblemente agotado, aferrado con fuerza al improvisado flotador.
Tras ser izado, fue trasladado de urgencia al Hospital Nossa Senhora das Graças, en São Francisco do Sul. Allí, los médicos confirmaron que se encontraba estable y fuera de peligro.
El hombre pasó una noche de terror en el mar hasta ser rescatado.
La búsqueda del padre
Mientras el hijo era asistido, los equipos de rescate continuaron con el operativo para hallar al padre, Valmoci Vicente Bento, de 58 años. La búsqueda concluyó el martes por la tarde, cuando su cuerpo fue encontrado a unos 9 kilómetros de la costa y a solo 350 metros de la embarcación hundida.
El hallazgo confirmó el trágico desenlace para la familia y provocó una fuerte conmoción en la comunidad pesquera local, donde ambos eran conocidos.