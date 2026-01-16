Hallaron muerto a un mochilero argentino en Colombia
El cuerpo sin vida de Ángel Luciano Morales fue encontrado a orillas del río de Oro. Las autoridades confirmaron que no presentaba signos de violencia y mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas de su muerte. La comunidad mochilera y sus familiares exigen respuestas mientras avanza la repatriación de sus restos.
Ángel Luciano Morales, el argentino hallado muerto en Colombia.
La tranquilidad del municipio de Piedecuesta, en el departamento colombiano de Santander, se vio alterada tras el hallazgo del cuerpo sin vida del argentino Ángel Luciano Morales, un conocido mochilero de entre 30 y 40 años, oriundo de la provincia de Córdoba.
El descubrimiento ocurrió el pasado 11 de enero, en la ribera del río de Oro, en el sector conocido como Hoyo Grande. Las autoridades confirmaron su identidad recién este 16 de enero, una vez que los peritos forenses realizaron los estudios correspondientes.
Hallaron muerto a un mochilero argentino Colombia. Foto: Defensa Civil Colombia.
El hallazgo: sin signos de violencia
El cuerpo fue recuperado en horas de la mañana por personal de la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos de Piedecuesta, luego de que vecinos de la zona alertaran a las autoridades. La víctima fue trasladada al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se confirmó que no presentaba heridas visibles ni indicios de violencia.
“Fue encontrado en ropa interior, sin lesiones externas”, señalaron desde el organismo forense. Por ahora, las causas de su muerte se mantienen bajo investigación y no se descarta ninguna hipótesis.
Morales era un mochilero argentino muy activo en comunidades viajeras de Sudamérica. Según trascendió, vivía desde hacía un tiempo en Piedecuesta, donde se había ganado el aprecio de los vecinos. Algunos lo conocían simplemente como “El Argentino”, apodo con el que era identificado en el barrio.
En redes sociales, amigos y familiares expresaron su pesar por la noticia y pidieron esclarecimiento inmediato del caso. “Era una persona alegre, libre, con mucho amor por la naturaleza”, escribieron allegados en Facebook.
El cuerpo del joven fue encontrado en el río de Oro. Foto: Defensa Civil Colombia.
Versiones y dudas
Aunque oficialmente no se ha emitido un parte médico definitivo, circulan versiones que indican que Morales habría sufrido una caída días antes y que habría recibido atención médica en una clínica local. Sin embargo, esta información no fue confirmada por fuentes oficiales.
Desde la Fiscalía General de la Nación de Colombia confirmaron que la investigación sigue su curso. El caso es manejado con reserva mientras se esperan los resultados toxicológicos y el informe completo de Medicina Legal.
Desde Argentina, la familia de Ángel Luciano Morales inició gestiones para la repatriación de su cuerpo y se mantiene en contacto con el consulado argentino en Colombia. "Queremos saber qué pasó. No vamos a descansar hasta tener respuestas", afirmó un familiar.
La misteriosa muerte de Ángel Luciano Morales genera conmoción y preocupación tanto en Colombia como en Argentina. Mientras se aguardan definiciones judiciales, su historia suma otra página trágica a los casos de mochileros argentinos fallecidos en el exterior.