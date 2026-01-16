Dolor e incertidumbre

Hallaron muerto a un mochilero argentino en Colombia

El cuerpo sin vida de Ángel Luciano Morales fue encontrado a orillas del río de Oro. Las autoridades confirmaron que no presentaba signos de violencia y mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas de su muerte. La comunidad mochilera y sus familiares exigen respuestas mientras avanza la repatriación de sus restos.