Murió Yeison Jiménez en un accidente aéreo en Colombia: luto en la música popular

La música popular colombiana atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Yeison Jiménez. El cantante falleció el viernes 10 de enero en un accidente aéreo ocurrido en una zona rural del departamento de Boyacá, en el centro-este de Colombia.
El músico colombiano murió el 10 de enero tras un accidente aéreo en el departamento de Boyacá. La avioneta privada en la que viajaba rumbo a Medellín se estrelló en una zona rural y provocó la muerte de seis personas, entre ellas el artista, uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana.
El artista, de 34 años, viajaba en una avioneta privada que tenía como destino final la ciudad de Medellín. La aeronave se estrelló por causas que aún son materia de investigación, según informaron autoridades nacionales y medios locales.
De acuerdo con el reporte oficial de la Gobernación de Boyacá, además de Jiménez murieron el piloto Hernando Torres y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, todos integrantes de su entorno laboral.
Tras el impacto, la aeronave quedó completamente destruida en un área rural cercana a Paipa. El siniestro generó una rápida respuesta de los equipos de emergencia, aunque no fue posible rescatar sobrevivientes.
La noticia provocó una inmediata conmoción en el ambiente artístico y entre miles de seguidores del cantante, que se volcaron a las redes sociales para expresar su dolor y despedirlo.
Desde el Gobierno colombiano confirmaron el inicio de una investigación para determinar las causas del accidente. La ministra de Transporte, Fernanda Rojas, informó que los organismos competentes ya trabajan en el esclarecimiento del hecho.
“El objetivo es establecer qué ocurrió con la aeronave y cuáles fueron los factores que derivaron en el siniestro”, señaló la funcionaria a través de un mensaje publicado en la red social X.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también se refirió a la tragedia. En un posteo, confirmó la muerte de seis personas y señaló que el avión “al parecer se incendió en vuelo” en las cercanías de Paipa.
Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y lamentó profundamente el hecho.
“La Aeronáutica Civil lamenta esta tragedia y acompaña a los familiares, amigos y seguidores de Yeison Jiménez y de los demás ocupantes de la aeronave”, indicó el organismo.
Desde la Gobernación de Boyacá también manifestaron su pesar. “El Gobierno departamental lamenta profundamente este hecho y se solidariza con las familias y seres queridos en estos difíciles momentos”, expresaron.
El accidente ocurrió apenas un día después de que Jiménez se presentara en la localidad de Málaga, en el departamento de Santander. Ese show había sido parte de una intensa agenda artística.
Para la noche del 10 de enero, el cantante tenía prevista una presentación en el municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia, cercano a Medellín, a donde se dirigía al momento del accidente.
La repentina tragedia interrumpió una carrera que se encontraba en uno de sus puntos más altos y dejó en shock a la industria musical colombiana.
Yeison Jiménez era considerado uno de los principales exponentes de la música popular colombiana, un género con fuerte arraigo en Antioquia y en amplias regiones del país.
En los últimos años, se consolidó como una figura central en la expansión del género, logrando una convocatoria masiva y ampliando el público de una música históricamente asociada a circuitos regionales.
Durante su carrera, Jiménez logró llenar escenarios de gran capacidad, entre ellos el Movistar Arena de Bogotá, un hito para la música popular colombiana.
Ese logro marcó un antes y un después para el género, que comenzó a ganar mayor visibilidad en espacios tradicionalmente reservados para artistas de otros estilos.
En 2021, la revista Billboard lo reconoció como artista revelación latino, distinción que confirmó su proyección internacional y su impacto en la escena musical.
Entre sus canciones más populares se encuentran “Aventurero”, “Vete” y “Mi venganza”, temas que acumularon millones de reproducciones en plataformas digitales.
Nacido en Colombia y surgido desde escenarios modestos, Jiménez construyó una carrera basada en la constancia, la cercanía con su público y letras que conectaron con experiencias populares.
Su muerte generó homenajes espontáneos en distintas ciudades del país, donde seguidores se congregaron para escuchar sus canciones y recordar su legado artístico.
Artistas, productores y referentes culturales coincidieron en destacar su aporte a la música popular y su rol en la consolidación del género a nivel nacional.
Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, Colombia despide a uno de sus músicos más convocantes de los últimos años, cuya voz marcó a toda una generación.