Conmoción internacional

Murió Yeison Jiménez en un accidente aéreo en Colombia: luto en la música popular

El músico colombiano murió el 10 de enero tras un accidente aéreo en el departamento de Boyacá. La avioneta privada en la que viajaba rumbo a Medellín se estrelló en una zona rural y provocó la muerte de seis personas, entre ellas el artista, uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana.