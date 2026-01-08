Falleció a los 88 años

Roberto "Fats" Fernández, el trompetista que hizo del jazz un sentimiento porteño

Figura central del jazz argentino y referente indiscutido de la trompeta, Fernández construyó un sonido propio atravesado por el swing, el tango y una profunda sensibilidad porteña. Dejó una huella imborrable también en Santa Fe, donde su paso quedó registrado en el documental “Fats” de Raúl Beceyro y en memorables presentaciones en el Festival de Jazz y Trombonanza.