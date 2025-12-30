Decisión en año electoral

Gustavo Petro sube el salario mínimo un 23,7% y genera fuertes críticas en Colombia

El presidente colombiano anunció el mayor aumento en 25 años. La medida fue adoptada de forma unilateral tras el fracaso de negociaciones con empresarios y sindicatos. El debate se mete de lleno en la carrera presidencial de 2026.