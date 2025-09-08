Acusan a un anestesista francés de envenenar intencionalmente a treinta pacientes

Un ex anestesista es juzgado en la ciudad de Besançon, en el este de Francia, acusado de envenenar intencionadamente a 30 personas, incluidos doce pacientes que murieron.
A pesar de los graves cargos que pesan sobre él, Frédéric Péchier permanece en libertad bajo control judicial y declaró el lunes a la prensa que "no hay pruebas”. Está previsto que el juicio dure más de tres meses e involucre a más de 150 partes civiles que representan a las 30 presuntas víctimas. De ser declarado culpable, se enfrentaría a cadena perpetua.
Frédéric Péchier, de 53 años, considerado por sus colegas como un profesional de gran talento, fue investigado por primera vez hace ocho años, cuando era sospechoso de envenenar a pacientes en dos clínicas de la ciudad entre 2008 y 2017.
A pesar de los graves cargos que pesan sobre él, Péchier permanece en libertad bajo control judicial y declaró el lunes a la radio francesa que "no hay pruebas de ningún envenenamiento".
Está previsto que el juicio dure más de tres meses e involucre a más de 150 partes civiles que representan a las 30 presuntas víctimas.
Las acusaciones de envenenamiento surgieron en enero de 2017, cuando una paciente de 36 años llamada Sandra Simard, que por lo demás estaba sana, fue operada de la columna vertebral y su corazón dejó de latir.
Tras el fracaso de un médico de cuidados intensivos para reanimarla, Frédéric Péchier le administró una inyección y la paciente entró en coma, pero sobrevivió. Los fármacos intravenosos administrados para tratarla mostraron concentraciones de potasio 100 veces superiores a la dosis esperada, lo que alertó a la fiscalía local.
Otro "evento adverso grave", que afectó a un hombre de 70 años, ocurrió pocos días después, cuando el Sr. Péchier afirmó haber encontrado tres bolsas de paracetamol que habían sido manipuladas después de haberle administrado anestesia general.
El señor Péchier dijo que en ese momento lo estaban incriminando, pero unas semanas más tarde fue puesto bajo investigación formal.
Uno de los abogados de Péchier dijo que éste llevaba ocho años esperando para demostrar finalmente su inocencia, y el ex anestesista dijo el lunes a la radio RTL que era una oportunidad de poner "todas las cartas sobre la mesa".
"Después de mi partida, todavía había [eventos adversos graves] y paros cardíacos. Cuando me fui en marzo de 2017, se declararon otros nueve después", declaró a la radio RTL.
Los investigadores examinaron después otros acontecimientos adversos graves que se remontan a 2008 y que afectaron a pacientes de entre cuatro y 89 años de edad en los dos grandes centros de salud en los que trabajó en Besançon: la Policlínica Franche-Comté y la Clínica Saint-Vincent.
En 2009, tres pacientes sin antecedentes de cardiopatía tuvieron que ser reanimados en la Policlínica del Franco Condado durante pequeñas operaciones.
Se encontraron doce casos sospechosos de pacientes que no pudieron ser reanimados, incluidos varios que no pudieron explicarse.
Damien Iehlen fue la primera víctima mortal, en octubre de 2008. A los 53 años, ingresó en la Clínica Saint-Vincent para una operación renal rutinaria y falleció tras un paro cardíaco. Pruebas posteriores revelaron que le habían administrado una dosis potencialmente letal del fármaco lidocaína.
"Es terrible. No se imaginan el efecto que ha tenido en mi familia", declaró su hija Amandine a los medios franceses. "Es impensable que esto pudiera ocurrir y que tanta gente se viera afectada durante tantos años, de 2008 a 2017".
La fiscalía argumenta que manipuló medicamentos intravenosos para inducir paros cardíacos, como forma de vengarse de sus colegas. Afirman que era el "denominador común" en todos los casos de envenenamiento.
El juicio continuará hasta diciembre y el acusado permanecerá en libertad, bajo supervisión judicial. De ser declarado culpable, se enfrentaría a cadena perpetua.
