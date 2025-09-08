Doce murieron

Acusan a un anestesista francés de envenenar intencionalmente a treinta pacientes

A pesar de los graves cargos que pesan sobre él, Frédéric Péchier permanece en libertad bajo control judicial y declaró el lunes a la prensa que "no hay pruebas”. Está previsto que el juicio dure más de tres meses e involucre a más de 150 partes civiles que representan a las 30 presuntas víctimas. De ser declarado culpable, se enfrentaría a cadena perpetua.