Jamenei responsabiliza a Trump

El líder supremo iraní acusa a Estados Unidos de un "complot" detrás de las protestas

En un duro discurso ante miles de seguidores, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, culpó al presidente estadounidense Donald Trump por las víctimas y los daños registrados durante las protestas recientes. Según afirmó, las movilizaciones responden a un plan de Washington para desestabilizar y “devorar” a la República Islámica.