Tensión en el mar de China Meridional

Un dron chino violó el espacio aéreo taiwanés en una zona estratégica del sur de la isla

El Ministerio de Defensa de Taiwán informó que una aeronave no tripulada del Ejército Popular de Liberación sobrevoló durante varios minutos el espacio aéreo de las Islas Pratas. La incursión fue calificada como “provocadora e irresponsable” y volvió a encender las alarmas por la seguridad regional.