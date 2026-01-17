Brasil: una joven sobrevivió a un tornado al aferrarse a un árbol

Una joven atravesó una situación límite cuando un tornado golpeó con violencia el municipio de São José dos Pinhais, en el estado brasileño de Paraná. El fenómeno se desató de manera repentina y la sorprendió mientras regresaba del trabajo rumbo a una parada de colectivo.
La fuerza del viento fue tan intensa que la joven se vio obligada a cruzar la calle y abrazarse a un árbol para evitar ser arrastrada. La escena quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en la zona, que captó el momento exacto en el que el temporal alcanzó su punto más crítico.
En las imágenes se observa cómo chapas, objetos y escombros vuelan por el aire, mientras varios árboles caen a su alrededor. La grabación se interrumpe abruptamente cuando la violencia del fenómeno afecta el funcionamiento de la cámara.
“Pensé que no iba a sobrevivir”
La joven, identificada como Stefany Nascimento Cordeiro, relató que intentó volver sobre sus pasos al notar el peligro, pero ya era demasiado tarde. Durante el temporal fue golpeada por un portón que salió despedido, lo que le provocó lesiones en la espalda y múltiples hematomas.
Tras el episodio, la mujer de 19 años contó que vivió segundos de absoluto terror. Aseguró que creyó que no saldría con vida y que, en medio del caos, solo pudo aferrarse al árbol y rezar mientras el viento arrasaba con todo a su alrededor.
Aunque sufrió golpes y quedó visiblemente afectada por la experiencia, logró sobrevivir al paso del tornado, que dejó a su paso una estela de destrucción.
Una ciudad golpeada por el temporal
El tornado se formó en la localidad de Piraquara y recorrió aproximadamente un kilómetro, afectando principalmente al barrio Guatupê, uno de los sectores más castigados. Según datos oficiales, el fenómeno provocó daños en unas 350 viviendas y afectó a alrededor de 1.200 personas.
Además de los destrozos en casas, se registraron árboles caídos, muros derrumbados, cortes en el suministro eléctrico y techos arrancados tanto en viviendas particulares como en empresas de la zona.
El evento fue clasificado como un tornado F2 en la escala Fujita, con vientos que alcanzaron los 180 kilómetros por hora. Guatupê se convirtió en el epicentro del desastre, con calles cubiertas de escombros y estructuras severamente dañadas, imágenes que rápidamente se viralizaron y reflejaron la magnitud del fenómeno.