Milei llegó a Asunción para la firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea

Luego de su visita a Córdoba, el presidente Javier Milei llegó este sábado a la ciudad de Asunción para participar de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. La actividad se desarrollará al mediodía y reunirá a los jefes de Estado de Argentina, Paraguay y Uruguay, junto a autoridades europeas.
El encuentro se da en un escenario político particular, marcado por la ausencia del presidente de Brasil,Lula da Silva, y por las diferencias públicas entre ambos mandatarios. En representación del gobierno brasileño asistirá el canciller Mauro Vieira, mientras que el acuerdo busca consolidar uno de los mayores espacios de intercambio comercial del mundo.