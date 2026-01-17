#HOY:

Milei llegó a Asunción para la firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea

Tras su paso por el Festival de Jesús María, donde compartió escenario con el Chaqueño Palavecino, el presidente Javier Milei arribó a Paraguay para participar de la firma del histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, en un contexto de tensiones políticas con Brasil.

Milei arribó a Asunción para participar de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
Luego de su visita a Córdoba, el presidente Javier Milei llegó este sábado a la ciudad de Asunción para participar de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. La actividad se desarrollará al mediodía y reunirá a los jefes de Estado de Argentina, Paraguay y Uruguay, junto a autoridades europeas.

El encuentro se da en un escenario político particular, marcado por la ausencia del presidente de Brasil,Lula da Silva, y por las diferencias públicas entre ambos mandatarios. En representación del gobierno brasileño asistirá el canciller Mauro Vieira, mientras que el acuerdo busca consolidar uno de los mayores espacios de intercambio comercial del mundo.

