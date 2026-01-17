Cumbre regional

Milei llegó a Asunción para la firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea

Tras su paso por el Festival de Jesús María, donde compartió escenario con el Chaqueño Palavecino, el presidente Javier Milei arribó a Paraguay para participar de la firma del histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, en un contexto de tensiones políticas con Brasil.