Lula anunció que no asistirá a firma de acuerdo UE-Mercosur

La Presidencia de Brasil justificó la desición del gobernante brasileño en que Paraguay mandó "invitaciones" a los presidentes de los países miembros "a última hora".

Luiz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil. Reuters.Luiz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil. Reuters.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no asistirá a la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea el sábado en Paraguay, dijo este jueves (15.01.2026) a la AFP una fuente oficial.

Desde que volvió al poder en 2023, Lula ha sido un gran promotor de este acuerdo que creará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, y abrirá especialmente apetitosos mercados para el gigantesco agronegocio brasileño.

Javier Milei, presidente de la Nación, junto a su par paraguayo Santiago Peña. Crédito: Presidencia de ParaguayJavier Milei y Santiago Peña. Archivo

Pero el líder izquierdista "no va" al encuentro, señaló la fuente de la presidencia brasileña, al explicar que la firma fue inicialmente planificada como un evento a nivel ministerial, y Paraguay mandó "invitaciones" a los presidentes de los países miembros "a última hora".

En la cita estarán presentes el presidente anfitrión, Santiago Peña, y el uruguayo, Yamandú Orsi, mientras se espera que también acuda el argentino Javier Milei.

Von der Leyen a reunión con Lula

Lula recibirá el viernes en Rio de Janeiro a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una parada antes de volar a Asunción.

El mandatario brasileño jugó un papel crucial en el avance del tratado Mercosur-UE, pero no consiguió que se firmara en diciembre en Foz de Iguazú, cuando Brasil ocupaba la presidencia rotativa del bloque sudamericano.

European Commission President Ursula von der Leyen looks on during a tour along the UN-controlled buffer zone in Nicosia, Cyprus, January 15, 2026. REUTERS/Yiannis KourtoglouLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Reuters

"Fue él quien hizo todo el trabajo. Su liderazgo y perseverancia fueron fundamentales para un acuerdo que ha sido trabajado desde hace 25 años pero nunca salía", dijo este jueves su vicepresidente, Geraldo Alckmin, en diálogo con una emisora local.

El Mercosur y la Unión Europea representan juntos el 30% del PIB mundial y comprenden más de 700 millones de consumidores, aunque la inminente firma es resistida por agricultores y ganaderos europeos que se movilizan en protestas contra el pacto.

