Aerolíneas Argentinas anunció una operación especial de vuelos con motivo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio. El esquema apunta a facilitar el traslado de hinchas y delegaciones hacia las sedes donde jugará la Selección.
La propuesta incluye vuelos directos a Kansas y Dallas, además de una novedad que amplía la conectividad desde el interior: la ruta Córdoba–Miami, con dos frecuencias semanales a partir de junio. La compañía la presenta como un servicio que seguirá vigente más allá de la competencia.
Mundial 2026: Aerolíneas suma vuelos directos para seguir a la Selección en Estados Unidos. Foto: Reuters
Rutas mundialistas para seguir a Argentina
En la planificación oficial, Kansas aparece como uno de los destinos clave por el partido entre Argentina y Argelia, previsto para el 16 de junio. Aerolíneas diagramó dos vuelos especiales vinculados a ese encuentro, con opciones para arribar el día previo o el mismo día.
Esa lógica se repetirá en el resto de los compromisos: para cada partido, habrá una alternativa que permita llegar con margen y otra que busque optimizar tiempos de estadía. En un torneo que concentra multitudes, la ecuación de horarios suele ser tan importante como el destino.
Dallas, en cambio, concentrará el tramo más exigente de la operación. Allí se jugarán dos partidos en pocos días y Aerolíneas programó cuatro vuelos especiales, dos por compromiso, para acompañar el calendario de Argentina en esa ciudad.
El primer encuentro en Dallas será ante Austria el 22 de junio, y el segundo frente a Jordania el 27. La intención es ofrecer un corredor aéreo pensado para la demanda mundialista, con frecuencias diseñadas para absorber movimientos masivos de público.
La ruta Córdoba–Miami comenzará en junio y seguirá como servicio regular. Foto: Reuters
Competencia aérea y refuerzo en Miami
El anuncio también marca un capítulo de competencia directa con American Airlines, que ya opera la ruta Buenos Aires–Dallas con vuelos sin escalas. Con el Mundial como disparador, el mercado aerocomercial vuelve a moverse con la lógica de los grandes eventos.
En paralelo, Aerolíneas reforzará su operación regular entre Ezeiza y Miami. La empresa anticipó 18 frecuencias semanales, con una oferta de hasta tres vuelos diarios en formato diurno y nocturno, para sostener la ruta más demandada hacia Estados Unidos.
Miami suele funcionar como puerta de entrada para conexiones internas y también como escala natural para quienes organizan su viaje combinando estadios, turismo y logística de distancias. En el Mundial, ese rol suele multiplicarse por el volumen de pasajeros.
La venta de pasajes para estos servicios se realizará a través del sitio web de Aerolíneas Argentinas y mediante agencias de viajes, con un esquema que buscará canalizar tanto el movimiento puntual del torneo como la demanda habitual de la temporada alta.
La Selección jugará en sedes clave y crece la demanda de traslados en EE.UU. Foto: Reuters
Córdoba–Miami: una apuesta que queda
La apertura del vuelo directo entre Córdoba y Miami está prevista para el 5 de junio y se perfila como una de las novedades más fuertes del anuncio. Tendrá dos frecuencias semanales, los viernes y domingos, y será operada con aviones Airbus A330.
La clave es que no se plantea como una ruta excepcional, sino como un servicio regular que continuará una vez finalizado el Mundial. En los hechos, implica sumar una vía internacional directa sin necesidad de pasar por Buenos Aires.
Ese punto no es menor: para el interior, recortar la escala en el AMBA significa simplificar tiempos, costos y conexiones. En la práctica, también reorganiza la forma en que los pasajeros planifican viajes largos en momentos de alta demanda.
El Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella viene consolidándose como el principal hub aéreo del interior del país, con un crecimiento sostenido de su perfil internacional y una oferta cada vez más amplia de conexiones directas.
En los últimos años, Córdoba incorporó y reactivó rutas que ampliaron la red sin depender del circuito habitual Ezeiza–Aeroparque, en un contexto donde la federalización aérea aparece como una de las banderas del sector.
Un Mundial que se juega también en el aire
La Copa del Mundo siempre se mide en goles, pero también en rutas, escalas y disponibilidad de asientos. Con Estados Unidos como anfitrión y distancias de escala continental, la logística se convierte en parte del partido para los hinchas.
Aerolíneas busca ocupar ese espacio con una propuesta que combine vuelos especiales y refuerzos sobre rutas regulares, apostando a que la demanda mundialista empuje un flujo que no se agota en la Selección.
Porque el torneo dura apenas semanas, pero los corredores que se abren —si funcionan— quedan como herencia de conectividad. Y en la previa de 2026, ese puede ser el verdadero viaje largo: convertir el evento en una ruta permanente.