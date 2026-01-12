Infraestructura estratégica

Sauce Viejo se proyecta como aeropuerto clave: buscan nuevas rutas y un vuelo internacional en 2026

Tras un 2025 récord por el cierre del aeropuerto de Rosario, el gobierno provincial negocia con aerolíneas para ampliar la conectividad aérea. Incentivos, exportaciones y los Juegos Odesur aparecen como ejes centrales del plan.