Sauce Viejo se proyecta como aeropuerto clave: buscan nuevas rutas y un vuelo internacional en 2026
Tras un 2025 récord por el cierre del aeropuerto de Rosario, el gobierno provincial negocia con aerolíneas para ampliar la conectividad aérea. Incentivos, exportaciones y los Juegos Odesur aparecen como ejes centrales del plan.
El aeropuerto absorbió vuelos y carga durante el cierre temporario de la terminal de Rosario.
El aeropuerto de Sauce Viejo cerró el 2025 con números que superaron todas las proyecciones iniciales. La terminal aérea absorbió gran parte de las operaciones derivadas del cierre temporario del aeropuerto internacional de Rosario y demostró capacidad operativa, infraestructura y respuesta ante una demanda sostenida.
El balance fue destacado por el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, quien subrayó que la experiencia dejó un mensaje claro para el sistema aeroportuario nacional. Sauce Viejo no solo respondió en cantidad de vuelos, sino también en eficiencia y confiabilidad.
Puccini valoró el trabajo realizado durante los meses de mayor actividad y remarcó que el comportamiento del aeropuerto permitió a las aerolíneas observar cómo una mayor frecuencia puede ser acompañada con solvencia, algo que no resulta sencillo en terminales de menor escala.
Puccini destacó la capacidad operativa de Sauce Viejo. Foto: Archivo
El desafío de ampliar destinos y sumar un vuelo internacional
De cara a 2026, el gobierno provincial ya inició conversaciones con distintas aerolíneas para definir el rol que tendrá Sauce Viejo dentro del mapa aeroportuario argentino. El objetivo es consolidar rutas nacionales y avanzar hacia un destino internacional, uno de los grandes desafíos planteados.
El ministro explicó que las negociaciones están en marcha y que se apunta a encontrar el perfil adecuado para la terminal, en función de su infraestructura y del potencial productivo de la región. La idea es que Sauce Viejo complemente y potencie al resto del sistema aéreo santafesino.
A pesar de que actualmente opera con un solo vuelo diario a Buenos Aires, desde la Provincia confían en que, superada la temporada alta de verano, las frecuencias puedan recuperarse, tal como ocurrió en períodos considerados normales.
Puccini recordó que durante los meses estivales muchas aeronaves son reasignadas a destinos turísticos, una dinámica propia del mercado aerocomercial. Aun así, sostuvo que Sauce Viejo mostró niveles de ocupación alentadores cuando contó con mayor conectividad.
Incentivos, exportaciones y el impacto de los Juegos Odesur
Uno de los pilares de la estrategia provincial es el plan de incentivos para atraer nuevas rutas. La propuesta incluye la reducción o eliminación de la tasa de embarque para aquellas aerolíneas que abran destinos nuevos, una herramienta que busca mejorar la rentabilidad inicial de las operaciones.
Sauce Viejo forma parte de ese esquema y ya fue presentado como una alternativa competitiva. Desde el Ministerio aseguran que el diálogo con operadores turísticos y compañías aéreas es permanente y que se trabaja para mostrar el potencial de la infraestructura disponible.
En paralelo, el aeropuerto viene desarrollando con éxito operaciones de Exporta Simple, especialmente durante el cierre del aeropuerto rosarino. La carga aérea que pasó por Sauce Viejo dejó en evidencia una oportunidad que ahora se busca potenciar para el sector productivo.
El calendario también juega a favor. En septiembre de 2026, Santa Fe será una de las sedes de los Juegos Odesur, un evento internacional que genera expectativas en materia de conectividad. Por ese motivo, la Provincia prevé reuniones con Aerolíneas Argentinas para coordinar vuelos especiales.
El gobierno provincial negocia con aerolíneas para sumar rutas.
La intención es que Sauce Viejo pueda integrarse al esquema logístico del evento, conectando las sedes de Santa Fe, Rosario y Rafaela. Para el gobierno santafesino, el desafío es transformar el buen desempeño reciente en una política sostenida de crecimiento.