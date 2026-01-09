Conectividad aérea

El aeropuerto de Sauce Viejo solo mantiene un vuelo semanal por la tarde

Conserva vuelos por la mañana, pero en la franja vespertina solo opera una frecuencia semanal, los lunes. La reducción se dio luego de que Aerolíneas Argentinas retomara su operatoria plena en Rosario, pese a que la terminal santafesina había demostrado capacidad para sostener vuelos diarios.