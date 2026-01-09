El aeropuerto de Sauce Viejo solo mantiene un vuelo semanal por la tarde
Conserva vuelos por la mañana, pero en la franja vespertina solo opera una frecuencia semanal, los lunes. La reducción se dio luego de que Aerolíneas Argentinas retomara su operatoria plena en Rosario, pese a que la terminal santafesina había demostrado capacidad para sostener vuelos diarios.
La conexión Santa Fe - Buenos Aires, de momento el único vuelo que se ofrece desde Sauce Viejo. Foto: Manuel Fabatía
El aeropuerto de Sauce Viejo mantiene actualmente vuelos en horario matutino, pero la conectividad aérea por la tarde quedó reducida a una sola frecuencia semanal, que opera los lunes. La situación se produjo tras la reapertura del aeropuerto de Rosario, luego de su remodelación, cuando Aerolíneas Argentinas decidió concentrar allí su programación.
Durante el cierre del aeropuerto rosarino, Sauce Viejo funcionó como alternativa principal de la región y llegó a operar con vuelos diarios. En ese período, la terminal santafesina demostró contar con infraestructura, servicios y capacidad operativa suficientes para sostener una mayor cantidad de frecuencias comerciales.
El aeropuerto de Sauce Viejo logró certificación internacional hace poco. Foto: Fernando Nicola.
Con el regreso de los vuelos a Rosario, la oferta aérea en Sauce Viejo se redujo de manera significativa, especialmente en el horario vespertino. Esta situación genera preocupación en sectores productivos, turísticos y empresariales, que remarcan la importancia de contar con vuelos regulares a lo largo de todo el día.
La experiencia reciente dejó en evidencia que el aeropuerto de Sauce Viejo puede asumir un rol más activo en la conectividad regional. En ese marco, vuelve a plantearse el debate sobre la necesidad de recuperar frecuencias, evitar la pérdida de servicios y aprovechar la capacidad instalada que ya fue puesta a prueba con resultados positivos.
Solo los lunes por la tarde se puede volar hacia Buenos Aires.
Gestiones para recuperar frecuencias
Desde el Ministerio de la Producción aclaran que existen negociaciones en curso para que Sauce Viejo recupere vuelos, especialmente en el horario vespertino. Las conversaciones apuntan a evaluar nuevas frecuencias que permitan fortalecer la conectividad aérea de Santa Fe y su región de influencia.
El objetivo de las gestiones es aprovechar la capacidad instalada del aeropuerto y sostener una oferta más equilibrada, que complemente la operatoria del aeropuerto de Rosario y garantice mayores opciones para los pasajeros.