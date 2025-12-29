El aeropuerto de Rosario volvió a operar con un vuelo sanitario clave para un trasplante
El aeródromo Islas Malvinas recibió un vuelo desde Mendoza que permitió concretar un operativo multiorgánico en el HECA. Participaron Cudaio y el Ministerio de Salud, y al menos seis personas serán beneficiadas con los trasplantes.
En las primeras horas de este lunes, el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario retomó su actividad plena con un vuelo privado que tenía un objetivo urgente: trasladar desde Mendoza a un equipo de ablación que, en coordinación con Cudaio, intervino en un operativo multiorgánico en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).
La intervención permitió la ablación de corazón, hígado, páncreas, ambos riñones y tejidos. Pasado el mediodía, la aeronave despegó nuevamente con destino a Mendoza, llevando consigo parte del equipo médico, el corazón y el hígado del donante.
Una coordinación entre salud, transporte y logística
El gerente del aeropuerto, Juan Pío Drovetta, destacó que la obra de reactivación fue posible “gracias a una decisión histórica del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Gustavo Puccini”. Para Drovetta, que el primer vuelo haya sido sanitario "no podría haber sido de otra manera mejor".
Desde Cudaio, Cecilia Andrada subrayó que el operativo “es el broche de oro a la inauguración del aeropuerto”, y remarcó que se trató de una acción coordinada entre múltiples actores del sistema de salud, seguridad, transporte y logística, tanto públicos como privados.
El helicóptero provincial
Durante el tiempo en que el aeropuerto estuvo cerrado por obras, la Provincia dispuso del helicóptero oficial para trasladar a los equipos de salud hasta el Aeropuerto de Sauce Viejo. “Fue una decisión del gobernador Pullaro y de la ministra Silvia Ciancio garantizar la continuidad de estos procesos donde el tiempo es vital”, explicó Andrada.
Este lunes, con el operativo realizado, al menos seis pacientes podrán recibir un trasplante o mejorar notablemente su calidad de vida. “Estos hitos ocurren en Santa Fe gracias a un trabajo en equipo que se viene consolidando en estos dos años”, cerró la titular de Cudaio.
Obra de infraestructura clave para la provincia
La reapertura operativa del aeropuerto se concretó luego del acto encabezado el sábado 27 por el gobernador Pullaro ante unas 25 mil personas. La obra demandó una inversión de 150 millones de dólares y fue financiada íntegramente con fondos provinciales.
Los trabajos incluyeron la repavimentación completa de la pista de 3.000 metros, balizamiento LED de última generación, ampliación de la terminal con 10.500 m² nuevos, incorporación de mangas, escaleras mecánicas, renovación del sector internacional y ensanche de la avenida Jorge Newbery.
A pocos días de cerrar 2025, el regreso del aeropuerto en plena actividad y con un vuelo sanitario como símbolo inicial refuerza su carácter estratégico tanto en términos de conectividad como de respuesta sanitaria para toda la provincia.