Luego de tres meses

El aeropuerto de Rosario volvió a operar con un vuelo sanitario clave para un trasplante

El aeródromo Islas Malvinas recibió un vuelo desde Mendoza que permitió concretar un operativo multiorgánico en el HECA. Participaron Cudaio y el Ministerio de Salud, y al menos seis personas serán beneficiadas con los trasplantes.