Alerta sanitaria

Provincia difundió medidas de prevención por brote de gastroenteritis en playas del sur de Brasil

Ante el aumento de casos de gastroenteritis en Florianópolis y otras playas del sur brasileño, el Ministerio de Salud provincial brindó una serie de recomendaciones clave para viajeros, con el objetivo de reducir riesgos y prevenir la llamada “diarrea del viajero”.