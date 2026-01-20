Provincia difundió medidas de prevención por brote de gastroenteritis en playas del sur de Brasil
Ante el aumento de casos de gastroenteritis en Florianópolis y otras playas del sur brasileño, el Ministerio de Salud provincial brindó una serie de recomendaciones clave para viajeros, con el objetivo de reducir riesgos y prevenir la llamada “diarrea del viajero”.
El Ministerio de Salud de la Provincia emitió una serie de recomendaciones preventivas dirigidas a las personas que viajen a Brasil, luego de que el país vecino publicara una alerta sanitaria por un brote de gastroenteritis detectado en Florianópolis y en distintas playas del sur.
Las autoridades sanitarias advirtieron que algunas zonas costeras podrían estar contaminadas con bacterias y virus capaces de provocar cuadros de gastroenterocolitis, una situación que exige extremar los cuidados durante el viaje.
En este contexto, desde la cartera sanitaria provincial remarcaron la importancia de prestar especial atención a la calidad del agua, a los alimentos que se consumen y a las condiciones de higiene personal, ya que la mayoría de los casos se producen por la ingesta de agua o comida contaminada.
Si bien la diarrea del viajero suele ser un cuadro leve y autolimitado, puede generar complicaciones, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.
Uno de los principales puntos señalados por el Ministerio de Salud provincial tiene que ver con el estado sanitario de las playas. Según indicaron, algunas zonas costeras de Brasil pueden presentar contaminación por bacterias y virus, lo que incrementa el riesgo de contraer gastroenterocolitis al entrar en contacto con el agua o al ingerirla accidentalmente.
Por este motivo, se recomendó evitar bañarse en playas que no estén habilitadas y consultar de manera periódica los mapas oficiales de balneabilidad. La calidad del agua puede variar de una semana a otra y, en función de esos cambios, puede representar un riesgo para la salud de los turistas.
La información actualizada se encuentra disponible en el sitio oficial del Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina
Desde la Provincia insistieron en que respetar estas indicaciones es fundamental para prevenir enfermedades durante las vacaciones, ya que muchas veces el desconocimiento o la confianza excesiva llevan a exponerse a situaciones evitables.
Cómo prevenir la gastroenteritis o diarrea del viajero
El Ministerio de Salud provincial difundió una lista de medidas preventivas destinadas a reducir el riesgo de gastroenteritis o diarrea del viajero, una afección frecuente entre quienes visitan zonas turísticas con condiciones sanitarias diferentes a las habituales.
Entre las recomendaciones, se destacó la importancia de mantener una buena higiene personal. Lavarse las manos con frecuencia, especialmente antes de preparar alimentos o comer y después de ir al baño o cambiar pañales, es una de las principales formas de evitar el contagio.
Asimismo, se aconsejó utilizar siempre agua segura, preferentemente mineral, tanto para beber como para el cepillado de los dientes, y evitar tragar agua durante la ducha. En relación con la alimentación, se recomendó consumir únicamente comida bien cocida y evitar alimentos crudos.
También se sugirió comprar alimentos solo en lugares habilitados y no consumir productos de puestos callejeros o vendedores ambulantes.
Otra medida clave es no ingerir frutas y verduras si no se puede garantizar que hayan sido correctamente lavadas o si no pueden ser peladas o cocidas.
En cuanto a las bebidas, se aconsejó optar por bebidas embotelladas y evitar jugos o refrescos adquiridos en la playa o a vendedores ambulantes. Además, se recomendó no consumir hielo, salvo que se tenga la certeza de que fue preparado con agua segura.
Para quienes llevan comida a la playa, se indicó cuidar la higiene y mantener los alimentos correctamente refrigerados. Finalmente, se recordó la importancia de no ingresar al agua en lugares no aptos para bañarse y de contar con un seguro médico durante el viaje.
Qué es la diarrea del viajero y cuándo aparece
La diarrea del viajero es un trastorno caracterizado por deposiciones líquidas, dolor abdominal y, en algunos casos, vómitos. Se produce principalmente por consumir alimentos, bebidas o agua contaminados con microorganismos.
En general, este cuadro suele manifestarse durante la primera semana del viaje, aunque puede aparecer en cualquier momento e incluso después del regreso. Afortunadamente, en la mayoría de las personas no reviste gravedad y suele resolverse de forma espontánea, siempre que se mantenga una adecuada hidratación y reposo.
Qué hacer ante los primeros síntomas
Ante la aparición de los primeros síntomas, desde el Ministerio de Salud provincial recomendaron descansar en un lugar fresco y mantener una adecuada hidratación.
Se aconsejó ingerir líquidos en pequeñas cantidades cada 10 minutos, aumentando progresivamente según la tolerancia, priorizando agua mineral y bebidas que contengan sales.
Durante las primeras 4 a 6 horas no se recomienda consumir alimentos sólidos. Una vez tolerados los líquidos, se puede comenzar con comidas en pequeñas cantidades. Además, se indicó que por cada deposición líquida se debe reponer con un vaso de líquido.
En el caso de los niños alimentados exclusivamente con leche materna, se debe continuar con la lactancia, fraccionando las tomas. Para quienes reciben leche infantil, se aconsejó mantener la fórmula habitual, sin diluirla, también fraccionando las tomas.
En términos generales, no suele ser necesario el uso de medicamentos, ya que la gastroenteritis se cura de manera espontánea. Sin embargo, se remarcó la importancia de consultar siempre al médico.
Finalmente, las autoridades sanitarias advirtieron sobre una serie de signos de gravedad ante los cuales es fundamental buscar atención médica inmediata.
Entre ellos se encuentran los vómitos frecuentes que no ceden, las deposiciones muy abundantes en 24 horas, la presencia de sangre en las heces, mareos o sensación de desmayo, dolor abdominal continuo e intenso y fiebre muy alta que no baja con antitérmicos.
También se alertó sobre los signos de deshidratación, como boca seca, pocas lágrimas y disminución marcada de la orina. Frente a cualquiera de estos síntomas, se recomendó no automedicarse y acudir de inmediato a un profesional de la salud.