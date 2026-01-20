Temporada de verano

Gastroenteritis en el sur de Brasil: cómo consultar los mapas de balneabilidad antes de ir a la playa

Un brote de gastroenteritis en Florianópolis y otras playas del sur brasileño encendió una alerta entre turistas. La calidad del agua cambia semana a semana y los mapas oficiales de balneabilidad se convierten en una herramienta clave para prevenir la llamada “diarrea del viajero” y otros cuadros gastrointestinales.