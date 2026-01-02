Por qué cambió el color del agua en las playas de Punta del Este
La Dirección de Ambiente de Maldonado confirmó la presencia de dinoflagelados en playas de Punta del Este. Bañistas describieron el agua como marrón rojiza y reportaron irritación ocular. Las autoridades monitorean la situación y recomiendan evitar zonas con manchas compactas.
La intendencia de Maldonado reportó que el color del mar volvía a parámetros normales.
Dinoflagelados en Punta del Este tiñeron el agua y provocaron molestias en bañistas, informó la Dirección de Ambiente de la intendencia de Maldonado; la presencia incluye noctilucas y Alexandrium affine y se vincula a condiciones de temperatura y calma en la superficie marina.
En las últimas jornadas se detectaron concentraciones de microorganismos en playas como la Mansa y la Brava de Punta del Este, según difundió la comuna a través de la Dirección de Medio Ambiente. La intendencia indicó que todas las playas siguen aptas para el baño y que la brigada de Guardavidas informa constantemente la evolución de las manchas.
En primera persona
Bañistas consultados describieron el agua como “marrón rojiza” y dijeron que “no se ven los pies ni siquiera en la orilla”, y varios comentaron molestias: “la visión borrosa es uno de los principales síntomas, también el ardor en los ojos”, relató una persona que estuvo en la playa. Otro veraneante afirmó que el agua “parece agua del río”.
El Dr. Javier García Alonso, investigador del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del Centro Universitario Regional del Este (CURE) de Maldonado, comentó que “es probable que estén existiendo bichos u organismos que puedan estar generando esa sensación de pegote, de algo gelatinoso en el cuerpo y esta picazón en los ojos”.
Así lució el agua en Punta del Este, entre finales del 2025 y principios del 2026. Gentileza: El País
Sin embargo, el especialista aclaró que “a ciencia cierta no hay un estudio que determine qué es lo que está generando eso”.
La intendencia explicó que las noctilucas son dinoflagelados marinos capaces de emitir luz al agitarse el agua y que Alexandrium affine, otro dinoflagelado presente, es autótrofo y encuentra condiciones favorables con temperaturas elevadas y aguas relativamente calmas, factores que ayudan a su proliferación.
Brindaron una serie de recomendaciones a raíz de este fenómeno. Gentileza: El País
Recomendaciones
Las autoridades recomendaron evitar bañarse en zonas donde se observen concentraciones o manchas compactas con tonos marrones, rojizos o verdosos; ducharse con agua dulce tras cualquier contacto accidental y extremar precauciones con niños, personas mayores y quienes padezcan alergias, asma o afecciones cutáneas. También instaron a seguir la información oficial y los avisos de los guardavidas.
Dinara informó a El País que existe otra especie bioluminiscente que “causa ese ardor en la vista en baños prolongados dentro de la mancha”, y la comuna señaló que, según los protocolos de Dinara y del Ministerio de Ambiente, no se estableció bandera sanitaria porque los ejemplares detectados no son tóxicos para el ser humano.
La Dirección de Ambiente añadió que estos eventos se visualizan con más intensidad en áreas como el puerto, donde la infraestructura dificulta la dispersión natural por las corrientes, y que el monitoreo continúa junto con la brigada de Guardavidas.
Como consecuencia verificable, la intendencia mantiene el seguimiento permanente del estado de las aguas y publica actualizaciones oficiales; ante dudas sobre síntomas o exposiciones, recomendó consultar a un médico.