Explicaciones de las autoridades

Por qué cambió el color del agua en las playas de Punta del Este

La Dirección de Ambiente de Maldonado confirmó la presencia de dinoflagelados en playas de Punta del Este. Bañistas describieron el agua como marrón rojiza y reportaron irritación ocular. Las autoridades monitorean la situación y recomiendan evitar zonas con manchas compactas.