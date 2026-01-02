Así es el ritual de fuego con el que Wanda Nara recibió el 2026

Wanda Nara recibió el Año Nuevo 2026 en Punta del Este junto a todos sus hijos y parte de su familia. La conductora compartió las celebraciones con los varones que tuvo con Maxi López y con las hijas que nacieron de su relación con Mauro Icardi, en un clima íntimo y familiar.
Durante los primeros días de enero, Wanda eligió descansar en Uruguay rodeada de sus afectos más cercanos. Tras la llegada del nuevo año, en la noche del 1 de enero y la madrugada del viernes, mostró en sus redes sociales distintos momentos de la celebración que compartió con su familia.
A través de historias de Instagram, la mediática dejó ver parte del ritual que realizó el grupo con el que pasó las fiestas, en una playa de Punta del Este.
El ritual del fuegopara recibir el 2026
Las imágenes publicadas mostraron un gran fogón encendido en la arena, alrededor del cual se reunió toda la familia. Allí, grandes y chicos participaron de una actividad que incluyó tostar marshmallows, una golosina muy popular en Estados Unidos.
El ritual del fuego que Wanda Nara hizo en la playa.
El ritual combinó distintas tradiciones. Por un lado, el fuego en la playa simboliza dejar atrás lo viejo y renovar energías para el nuevo ciclo que comienza. Por otro, el acto de quemar objetos o papeles con deseos escritos es una costumbre asociada a la esperanza de que esos anhelos se concreten.
En este caso, la acción de tostar la golosina pareció representar la transformación de lo negativo en una energía positiva, con el mar como escenario de purificación.
Elreencuentro conMartín Migueles
Horas antes de compartir el ritual en la playa, Wanda Nara despejó rumores sobre una posible crisis sentimental al mostrarse junto a Martín Migueles. La conductora publicó una foto con su pareja y acompañó la imagen con un mensaje contundente: “Gracias 2025 por tanto amor verdadero”.
El reencuentro de Wanda Nara con Martín Migueles.
Más tarde, reflexionó sobre el cierre del año y destacó el lugar central que ocupan su familia y su pareja en su vida. En un extenso mensaje, expresó su deseo de pasar las fiestas rodeada de amor y de los valores que considera esenciales.
“Esta casa la compré sola, para que mis hijos tengan un lugar donde venir cada año de sus vidas a coleccionar recuerdos inolvidables”, escribió, y remarcó que sin su familia ese espacio no tendría sentido.
Finalmente, mencionó a las personas más importantes en su balance personal y cerró con un mensaje cargado de emoción, reafirmando que comienza el nuevo año acompañada por sus “amores verdaderos”.