Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson

Maxi López y Daniela Christiansson recibieron a su segundo hijo en común, Lando, durante las últimas horas del 2025. El exfutbolista interrumpió sus compromisos laborales en la Argentina, donde participa de MasterChef Celebrity, para estar presente en el nacimiento que tuvo lugar en Suiza.
Lando nació en Suiza el 31 de diciembre, hijo de Maxi López y Daniela Christiansson.
La pareja ya tenía a Elle, nacida en Londres en 2022, y ahora celebró la llegada de su primer varón. “31/12/2025 ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo”, publicó López en redes sociales.
El nombre del bebé está inspirado en el piloto británico de F1, Lando Norris. Foto: Reuters
Un nombre especial para cerrar el año
El nombre del bebé generó curiosidad entre sus seguidores. El propio López había contado semanas atrás, en una entrevista con Implacables (El Nueve), que la elección fue personal y tenía relación con su gusto por los nombres ingleses. En este caso, reconoció que la inspiración vino del piloto británico de Fórmula 1, Lando Norris.
En el posteo que hizo para despedir el año, el exjugador incluyó varias postales: una con el recién nacido en brazos, otra con sus hijos mayores Valentino, Constantino, Benedicto (fruto de su relación con Wanda Nara), una con Elle y también imágenes de sus participaciones en televisión y del canal de streaming Olga, su próximo proyecto.
Maxi López ya era padre de Elle y de sus tres hijos con Wanda Nara: Valentino, Coki y Benedicto.
Paternidad y familia internacional
En sus declaraciones, Maxi López se mostró entusiasmado con su rol de padre. “Me gustan los chicos, me gusta todo el tiempo que estoy pasando con Elle. Pasé prácticamente los dos años y medio con la Vikinga y ahora llega otro y de nuevo a dormir nada, a estar cansado, a cambiar pañales, pero esas son cosas que dentro del cansancio a mí me llenan y me gustan”.
Lando es el cuarto hijo varón del exfutbolista, quien celebró el nacimiento como una reafirmación de su presente familiar. Desde Suiza, López también comunicó que estará alejado temporalmente de las redes para dedicarse de lleno a su familia antes de su regreso laboral en Mar del Plata.