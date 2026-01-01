#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En Suiza

Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson

El exfutbolista viajó a Suiza para recibir el 31 de diciembre a su segundo hijo con la modelo sueca. Eligieron el nombre inspirado en un piloto de Fórmula 1.

Lando nació en Suiza el 31 de diciembre, hijo de Maxi López y Daniela Christiansson.Lando nació en Suiza el 31 de diciembre, hijo de Maxi López y Daniela Christiansson.
Seguinos en
Por: 

Maxi López y Daniela Christiansson recibieron a su segundo hijo en común, Lando, durante las últimas horas del 2025. El exfutbolista interrumpió sus compromisos laborales en la Argentina, donde participa de MasterChef Celebrity, para estar presente en el nacimiento que tuvo lugar en Suiza.

GentilezaLando nació en Suiza el 31 de diciembre, hijo de Maxi López y Daniela Christiansson.

La pareja ya tenía a Elle, nacida en Londres en 2022, y ahora celebró la llegada de su primer varón. “31/12/2025 ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo”, publicó López en redes sociales.

Formula One F1 - Abu Dhabi Grand Prix - Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates - December 7, 2025 McLaren's Lando Norris celebrates on the podium after becoming the 2025 Formula One World Champion REUTERS/Jakub PorzyckiEl nombre del bebé está inspirado en el piloto británico de F1, Lando Norris. Foto: Reuters

Un nombre especial para cerrar el año

El nombre del bebé generó curiosidad entre sus seguidores. El propio López había contado semanas atrás, en una entrevista con Implacables (El Nueve), que la elección fue personal y tenía relación con su gusto por los nombres ingleses. En este caso, reconoció que la inspiración vino del piloto británico de Fórmula 1, Lando Norris.

En el posteo que hizo para despedir el año, el exjugador incluyó varias postales: una con el recién nacido en brazos, otra con sus hijos mayores Valentino, Constantino, Benedicto (fruto de su relación con Wanda Nara), una con Elle y también imágenes de sus participaciones en televisión y del canal de streaming Olga, su próximo proyecto.

Maxi López ya era padre de Elle y de sus tres hijos con Wanda Nara: Valentino, Coki y Benedicto.Maxi López ya era padre de Elle y de sus tres hijos con Wanda Nara: Valentino, Coki y Benedicto.

Paternidad y familia internacional

En sus declaraciones, Maxi López se mostró entusiasmado con su rol de padre. “Me gustan los chicos, me gusta todo el tiempo que estoy pasando con Elle. Pasé prácticamente los dos años y medio con la Vikinga y ahora llega otro y de nuevo a dormir nada, a estar cansado, a cambiar pañales, pero esas son cosas que dentro del cansancio a mí me llenan y me gustan”.

Lando es el cuarto hijo varón del exfutbolista, quien celebró el nacimiento como una reafirmación de su presente familiar. Desde Suiza, López también comunicó que estará alejado temporalmente de las redes para dedicarse de lleno a su familia antes de su regreso laboral en Mar del Plata.

Seguinos en
#TEMAS:
Argentina
Wanda Nara
Maxi López
Show

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro